"Voy a tener que asumir más responsabilidades"

El CD Zamarat celebró ayer el acto de presentación de la jugadora Alisia Jenkins, una pívot con un gran poderío físico que pondrá al servicio del Quesos El Pastor, donde, reconoció, tendrá que asumir más responsabilidades que la pasada temporada en el Mann Filter de Zaragoza. Allí promedió 10 puntos en poco más de 20 minutos de juego.

El acto se celebró en el Hotel NH con la presencia de su director, Eduardo Peña, quien estuvo acompañado por el gerente de la marca Ternera de Aliste, Roberto Fuentes, y el directivo del club naranja, Juan Carlos Rodríguez.

Jenkins es consciente de que será una pieza fundamental en el equipo de Lucas Fernández al que llega después de un año en Zaragoza que le ha permitido conocer la liga española y desde ese conocimiento no quiso arriesgar un pronóstico sobre el puesto que puede ocupar en la Liga el Quesos El Pastor, dada la juventud, no exenta de calidad, que posee la plantilla. Y además aseguró que su nuevo equipo tiene un margen muy grande de mejora a medida que avance la temporada. Jenkings señaló contestanto a las preguntas de la prensa que "decidí venir a Zamora a por una nueva oportunidad en España y porque el equipo que se iba a generar me convencía", y destacó su experiencia en la pasada temporada en el Mann Filter de Zaragoza: "Fue una experiencia afortunada, tuve muchos minutos de juego, mis compañeras me acompañaron y junto con el entrenador, hicimos un buen papel en la Liga".

Alisia Jenkings cree que "en Zamora voy a tener que asumir más responsabilidad, tendré que coger más rebotes e intentar también tener una anotación superior a la de Zaragoza".

Temporada difícil

La jugadora americana se define como "ágil y buena defensora y con buena capacidad anotadora" y añadió que "el nivel del equipo es alto, pero, de forma exigente, yo creo que podemos llegar a más". Por otra parte, advirtió que "va a ser una temporada difícil y tenemos que estar mu y juntas porque va a ser un importante desafío físico".

El preparador físico del Quesos El Pastor, Alejandro Montalvo, anunció que, de cara al partido del domingo en Madrid contra Araski, Lucas Fernández podrá contar con todas sus jugadoras.