Octavio, del MMT Seguros, máximo goleador de Asobal

El jugador del MMT Seguros Octavio Magadán se ha situado como el máximo goleador de la Liga Asobal con un total de 23 goles en los tres partidos disputados por el equipo pistacho hasta el momento. Octavio marcó el pasado sábado contra Bada Huesca 12 goles que le han permitido adelantar a Yoan Balázquez, del Teucro, que es segundo con 22, los mismos que Angel Fernández del Logroño La Rioja.

Octavio había marcado en Sagunto 6 goles, y en el primer partido de Liga, 5 al Teucro.

El siguiente goleador del MMT Seguros es el argentino Gastón Mourinho, con 12 goles, mientras Ceballos suma ya 10 tantos.

Pero también en la clasificación de goleadoras de División de Honor Femenina, el balonmano ocupa un luga destacado, con el segundo puesto que ocupa María Prieto O´Mullony. La jugadora formada en el BM Zamora ha sumado ya un total de 26 goles en tres jornadas , lo que supone una media de casi 9 por partido, y tan sólo es superada por Sara Gil, del Porriño, que ha marcado 27.

O´Mullony inició la Liga marcándole 7 goles a Elche; en la segunda jornada firmó 11 contra Zuazo y el pasado sábado consiguió 8 en el partido con Castellón. La clasificación femenina continúa con Ivet Musons, del Elche, que ha marcado 22.

El Aula Cultural de Valladolid ha logrado situarse en un brillante tercer puesto de División de Honor Femenina igualado a puntos con Gran Canaria, Granollers, y At. Guardés, todos ellos imbatidos hasta el momento.

El próximo rival

El pivote brasileño del Ángel Ximénez-Avia Leonardo Almeida avisó ayer que su próximo rival en la Liga Lotería Asobal, el MMT Seguros Zamora, "le complicará la vida a más de uno".

Almeida, tras la derrota por 36-24 en el Palau Blau Grana, ha dijo a Efe que "nadie cuenta con los puntos de Barcelona" y que "cuanto antes juegues con ellos es mejor para pensar en todos los partidos que puedes sumar", como el caso del conjunto zamorano, cuyos puntos son "obligados más que nunca" al jugarse en Puente Genil.

El jugador brasileño aclaró que a los zamoranos "no hay que minusvalorarlos por ser recién ascendidos", ya que "están jugando muy bien y no subieron sólo para cumplir el expediente"; y precisó que no se fía de "nadie de una liga que está muy igualada".

Almeida indicó que el MMT Zamora ha mantenido la plantilla del pasado curso, en la que el central Octavio Magadán es "su cerebro y mejor baluarte ofensivo", y que sus fichajes "están dando guerra", por lo que "hay que ir al cien por cien", concluyó.