La Casa Blanca apoya a Trump ante la polémica del himno

La Casa Blanca defendió ayer los ataques, con insultos incluidos, del presidente Donald Trump contra los jugadores de la liga de fútbol americano (NFL) que protestaron durante el himno nacional este fin de semana al asegurar que "es siempre apropiado" que se "defienda el bandera y el himno" de EE.UU. "Es siempre apropiado que el presidente defienda la bandera, el himno nacional y aquellos que lucharon para defenderla", indicó Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, en su rueda de prensa diaria.

Sanders comentaba así las críticas de Trump el viernes en un acto político en Alabama en el que instó a los dueños de los equipos a despedir a los jugadores críticos, que denunciaron la violencia policial contra la población negra colocando una rodilla en tierra durante la interpretación del himno nacional.

La portavoz presidencial señaló que la actitud de Trump refleja "liderazgo" e insistió en que "no se trataba de estar contra alguien, si no a favor de algo". "No les gustaría ver a uno de los propietarios de la NFL, cuando alguien falta el respeto a la bandera, decir: '¡Saca a ese hijo de puta del campo ahora mismo. ¡Fuera! ¡Está despedido!", dijo el mandatario ante sus seguidores en Alabama.

Sanders eludió, no obstante, comentar el lenguaje grosero adoptado por el presidente estadounidense y que ha generado una vez más estupefacción en la opinión pública.

Las declaraciones de Trump generaron una ola de protestas en los campos de juego de la liga de fútbol americano (NFL) el domingo, y un amplio rechazó por parte de jugadores y propietarios. Trump llamó, además, a los espectadores a boicotear los partidos de la liga de fútbol americano, el deporte favorito de EE.UU., si proseguían las protestas.

El presidente dijo ayer que "arrodillarse no tiene nada que ver con la raza. Es una cuestión de respeto al país, a la bandera y al himno nacional. NFL debe respetarlo", escribió Trump en Twitter. Según el presidente, "muchas personas" abuchearon a los jugadores que se arrodillaron el domingo, que fueron "un pequeño porcentaje".