El tercer empate consecutivo del Zamora CF dejó un sabor agridulce al vestuario zamorano al haber estado cerca de la victoria. Miguel Losada no era capaz de explicar porqué no había llegado el segundo gol de los zamoranos: "Tal y como se ha desarrollado el partido y con las ocasiones que hemos tenido resulta inexplicable que no hayamos ganado. No sé la cantidad de veces que hemos llegado y ellos, sin embargo, han tenido una y la aprovechan" explicaba el técnico zamorano en la rueda de prensa.

El entrenador lamentaba que un error defensivo les hubiera costado dos puntos, aunque no cargaba responsabilidades sobre el portero zamorano: "Es una situación en la que Juan Berlana no midió bien la salida. Sabemos que se equivocó y no hay que darle más vueltas. Ellos en ataque han tenido muy poquitas ocasiones" explicaba Miguel Losada.

Durante algunos minutos, al Zamora le pudo "el ímpetu", sin embargo, en los minutos finales, los rojiblancos supieron ponerle calma a la situación y llegar hasta la portería de Chema. "Hemos tenido cabeza para llegar. Hemos tenido ocasiones claras, ha habido remates de todos los tipo y cantidad de cosas que nos podían hacer pensar que iba a llegar ese segundo gol" se lamentaba el entrenador salmantino.

Sobre los cambios que efectuó Losada en el partido, el técnico era muy claro con la misión que le había encomendado a cada uno. "Con Iñaki buscábamos esa situación de remate. Cuando metemos a Fer, casi no había espacios y descolgar a Javi y buscarle cerca del área porque no había espacios era una buena solución. Y Diego aporta calidad a balón parado" explicaba Losada.