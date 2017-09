Carolina Marín logra el pase a la final después de la lesión de la japonesa Okuhara

La española Carolina Marín disputará la final del Abierto Superseries de Japón de badminton, al no poder disputar la semifinal por lesión su rival, la japonesa Nozomi Okuhara, actual campeona del mundo. No hubo revancha del pasado mundial debido a que Okuhara decidió retirarse tras comprobar en la zona de calentamiento que no podría jugar, al no superar las dolencias de rodilla. Marín se enfrentará en la final del Torneo de Japón a He Bingjiao.