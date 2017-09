MMT Seguros, a por su primera victoria

El MMT Seguros sigue luchando para estrenar su casillero de victorias en esta nueva etapa en la Asobal y hoy tendrá una nueva oportunidad aunque el rival -como lo serán todos- sea muy potente. El BADA Huesca siempre ha ganado al equipo pistacho, por lo que parece ya el momento para romper esta racha esta tarde en el Pabellón Angel Nieto.

Los zamoranos llegan completos a este tercer partido de la temporada regular tras sumar un empate y una ajustadísima derrota hace una semana en Sagundo, dos partidos en los que han mostrado un alto nivel equiparable al de sus rivales. De todas formas, Edu García Valiente no duda en calificar al Bada Huesca como "un equipazo". "Somos dos equipos con caras nuevas ambos pero con el mismo ADN, mantienen al entrenador y su forma de jugar es muy similar. Resaltaría la palabra equipo, un equipo que juega muy bien en lo colectivo, que defiende muy bien. No comete errores en ninguna fase y creo que va a estar muy arriba. Es muy sólido en defensa, corre, ataca bien y tiene las ideas claras", añadió el entrenador del MMT.

El BADA llega a Zamora con jugadores como Teixeira que marcan las diferencias, muy bien secundado por Eloy Félez, Marcelo o Zungri. El MMT Seguros nunca ha tenido opciones reales de ganar al Huesca, al que se enfrentó el pasado año en la Copa, pero García Valiente se muestra esperanzado en que esta vez pueda ser la primera victoria: "Para ello tenemos que competir hasta el final para tener opciones apoyados en la dinámica de trabajo que llevamos y del ambientazo que habrá en el Angel Nieto.

El Bada viene de perder honrosamente contra el Barcelona: "Hemos tenido más días de los habituales de descanso, lo que nos ha venido bien para recuperar a los jugadores más tocados. Si bien es verdad que nos hemos visto afectados por algunos procesos gripales y constipados, creo que el equipo está bien y nos ha beneficiado contar con ese mayor margen entre los encuentros", señaló José Nolasco ayer tras el último entrenamiento antes de viajar a Zamora.

Dani Arguillas ha sufrido un proceso gripal, el hombro sigue dándole problemas a Dijá, que se perdió el partido contra el Barcelona, aunque espera jugar hoy en el Angel Nieto.

A juicio de Nolasco, el MMT Serguros "se basa en ser un equipo y en tener un juego muy característico, basado en muchos años, ya que algunos jugadores se mantienen de su anterior etapa en Asobal", y en este sentido, el técnico oscense señala que "tendremos que ser muy nosotros".

El equipo oscense guardó descanso tres días tras el partido que jugó ante el Barcelona, algo que le vino muy bien ya que le sirvió para recuperar jugadores y descansar tras la fuerte pretemporada que realizó.

"Hemos podido entrenar bien y con todos los jugadores. Sólo Dijá está un poco afectado del hombro pero podremos contar con él. El resto están en buena forma y animados aunque también ha habido algunos problemas de fiebre. Aún así, estamos en buena predisposición para afrontar el partido", añadió Nolasco.

El preparador del equipo aragonés considera que ha hecho buenas incorporaciones como el portero Calle o el primera línea brasileño Dos Santos, pero ha asegurado que lo que más le caracteriza es que mantiene jugadores que ya estaban en la anterior etapa cuando el equipo también jugaba en la Liga Asobal, y además juega en su casa "con un público que siempre aprieta mucho, aunque es muy respetuoso".

"Somos un equipo que se enfrenta a otro bloque y tenemos que demostrar quiénes somos", subrayó Nolasco como la clave para sacar adelante el encuentro.