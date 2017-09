El partido del día 4 contra Ademar será televisado

El partido que jugará el próximo día 4 de octubre el MMT Seguros contra el Ademar ha sido designado "partido estrella" de la jornada y será emitido en directo por Movistar Plus, lo que obligará a instalar la pista especial en el pabellón Angel Nieto como ya ocurrió en el encuentro contra Teucro. El partido se jugará a las 20.30 horas lo mismo que el Ciudad Encantada-Valladolid y el Barcelona-Benidorm.

La instalación de la pista especial que utiliza MovistarPlus para los partidos televisados obligará al Quesos El Pastor a trasladar su partido contra Gernika, seguramente al día siguiente.

El jugador del MMT Seguros, Peli, dijo ayer en rueda de prensa que "a ver si llega ya la primera victoria en Asobal" al tiempo que reconocía que en el último partido contra Sagundo, "terminamos el partido tristes porque lo tuvimos cerca, pero sacando lo positivo, al final, de dos partidos jugados, estamos compitiendo en los dos. Estamos al nivel de la competición a pesar de que se esperaba que iba a ser muy alto. Estamos compitiendo hasta el final e igual lo que nos hace falta es un poco de calidad para llegar al final con más madurez y llevarnos los dos puntos".

Peli añadió respecto a esta nueva temporada en Asobal que, "la ilusión es la misma. Ya estuvimos un año pero tampoco nos dio mucha experiencia para afrontarla este año y creo que las sensaciones son parecidas a la otra vez. Sí que sabes lo que te vas a encontrar: campos muy complicados, que el nivel físico es muy superior, que hay jugadores de mucho nivel, pero tampoco aquel año nos dio mucha experiencia".

En cuanto al nivel de este año, Peli recuerda que "todavía no hemos visto muchos partidos ni a muchos equipos. De momento, el comienzo aquel año fue muy bueno, pero la temporada es muy larga y nunca sabes dónde vas a puntuar. Igual te crees que va a ser en los equipo que teóricamente van a quedar abajo pero luego es al revés y das la sorpresa en otras pistas. No se pueden hacer muchas cábalas por el momento. El nivel está siendo muy alto como se esperaba y se cumple lo que esperas de una liga Asobal".

El jugador del MMT Seguros también dijo respecto al rival de mañana que Huesca "es otro rival complicado como va a suceder siempre. Ya hemos jugado más veces y siempre hemos perdido. Además supongo que se habrá reforzado mucho este año. Se intentará competir, se intentará salir a car el máximo y a ver si podemos llegar al final del partido con opciones para cambiar el ritmo que llevamos y conseguir esa primera victoria".

Por su parte, Edu García Valiente reconoció que terminó el último partido tras el final tan emocionante, "con rabia, con impotencia después de hacer un muy buen partido en una pista muy complicada. Empezaron a un nivel altísimo ellos y nos sacaron del partido pero poco a poco, más a base de coraje que de buen juego. Luego tuvimos otro periodo de muy buen juego y al final, con una gran parada del portero, se nos escapa de las manos la victoria. Acabas enfadado y con cierta impotencia. Piensas que esto es lo que nos va a pasar durante toda la temporada aunque luego llegas a casa, te pones a trabajar sobre el partido y ves que cometiste errores, que juegas bien pero tienes margen de mejora. Eso debe darnos la tranquilidad de pensar que, si mejoramos, podemos ganar. Piensas que no has hecho lo máximo que podemos. El problema estaría en haber perdido después de hacer lo máximo que podemos pero, si mejoramos esas cosas podremos trincar puntos".

García Valiente recuerda que "esto es muy largo y hay que ir con calma, mejorando pasito a pasito y a ver si mantenemos la dinámica de competir los partidos. Ese es mi objetivo. Hace tres años, empezamos ganando pero luego perdíamos los partidos de forma clara. Tenemos que intentar que, de diez partidos, compitamos en los diez terminar en ese margen de uno o dos goles. Que estés siempre en el partido, que tengas opciones porque de esos diez partidos, en alguno engancharemos puntos e iremos poco a poco sumando", concluyó el técnico del equipo pistacho.

El otro día en Saguntos, el entrenador del MMT reconoce que su equipo compitió: "Cuando se jugaba mal, a base de coraje, y cuando se jugaba bien, a base de buen juego, pero esa es la idea. Seguir trabajando, seguir luchando pero, sobre todo, competir y tener opción hasta el minuto 59 y 50 segundos de ganar".