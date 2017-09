"Hemos pasado una semana fastidiada"

El entrenador del Zamora CF, Miguel Losada, señaló ayer que ha sido una semana muy dura tras el decepcionante empate a tres goles que cedió el equipo rojiblanco tras dominar en el marcador por tres tantos de ventaja: "Ha sido una semana fastidiada y, aunque no pierdas, la sensación es de derrota porque, con un 0-3, no puedes poner paños calientes. Sabemos que no estuvimos finos en esa segunda parte y el lunes por ello fue muy difícil volver a los entrenamientos".

Losada, sin embargo, asegura que la plantilla ya sólo piensa en el Sporting Uxama que visita el Ruta de la Plata el próximo domingo: "Es lo que nos interesa y lo que tenemos que afrontar ya este fin de semana". "En el entrenamiento de lunes, la gente ya trabajó con gran intensidad sabiendo que habíamos cometido un grave error y hay que subsanarlo y el miércoles han vuelto a trabajar de forma magnífica. En ese sentido, no tengo ninguna queja porque los chicos trabajan fenomenal".

"Estamos con esa intención, de sacar el resultado adelante y olvidarnos cuanto antes de lo que pasó y que ese punto sea bueno si conseguimos la victoria", añadió el técnico del Zamora CF.

Por otra parte, Losada explicó que "tenemos que solucionar la faceta defensiva. Hay que ajustar más porque estamos encajando muchos goles y eso no se lo puede permitir un equipo que quiere aspirar a estar arriba. Al final, la virtud que tenemos es que arriba tenemos artillería pesado y con poco podemos hacer gol y eso es una virtud muy grande de este Zamora. Eso hay que intentar compensarlo con ser un equipo mucho más sólido y, realmente, trabajamos para eso".

Afortunadamente, mejorar en defensa parece más sencillo que trabajar para encontrar el gol: "En fútbol, lo que se pagan son los goles, los jugadores que pueden ser determinantes. Nosotros, afortunadamente lo tenemos, pero a nivel defensivo tenemos que ajustar con un trabajo conjunto, de campo". Losada se muestra preocupado por los problemas que le crean los rivales al Zamora en las situaciones aéreas: "Hay que mejorarlo y vamos a poner todos los medios".

El domingo visitará el Ruta de la Plata un Sporting Uxama "y no te puedes fiar de que teóricamente sea un modesto. Con el resultado del primer tiempo, el pasado sábado era difícil pensar que te podía pasar lo que nos pasó. SAbíamos que era un campo difícil pero a La Bañeza también le pasó algo parecido. Ya tenemos la experiencia del año pasado que el Uxama nos dio un disgusto gordo e intentaremos que no vuela a pasar". Losada es consciente de que será un rival que "vendrá con la vitola de equipo inferior y nosotros tenemos que asumir que jugamos en nuestro campo y que somos los favoritos pero con humildad y con trabajo para sacar el partido adelante. Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien, tendremos muchas opciones".

El entrenador del Zamora CF destaca el apoyo que el equipo siente desde la grada: "Estamos muy contentos. La respuesta es muy positiva. El sentir de la calle, que es lo que manejo, es muy positivo, independientemente de los socios. Hay una ilusión grande con el equipo y con el proyecto y hay que dar las gracias". Reconoce además que "la gente tenía que estar cabreada el otro día con nosotros porque es así. Estábamos cabreados nosotros, cómo no lo van a estar ellos por una situación que se nos complicó de forma incomprensible. Pero yo creo que la gente está apoyando y ayudando y no podemos decir nada. Si criticásemos esta situación sería para pegarnos una colleja en la cabeza".

Respecto a la titularidad de Berlana el pasado sábado en León, Losada transmitió en la rueda de prensa de los jueves que "tuve una conversación con los dos porteros y tenemos la gran fortuna de tener dos porteros de un gran nivel y se lo transmití a ellos. Son distintos en cuanto a sus características pero en el día a día es espectacular verlos cómo trabajan. No voy a defenestrar a ninguno de los dos porque me han demostrado que tienen capacidad los dos. Valoraré. El otro día apostamos por Juan al cien por cien. Otro día apostaremos por Miguel. Hay dos porteros de un gran nivel y tomaré decisiones poco a poco. Pero ellos saben que los dos tienen opciones de jugar", añadió el entrenador rojiblanco que, en principio, cuenta con todos sus jugadores para el partido del domingo.