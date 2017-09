Quesos El Pastor acusa la falta de rodaje

El Quesos El Pastor cayó, como era previsible, en su primer partido de la Copa Castilla y León frente a un Perfumerías Avenida que es claramente superior y además puso en evidencia en su propia cancha, la falta de rodaje que arrastra todavía el equipo naranja que ha renovado por completo su plantilla. El Zamarat intentó que no se viera la abismal distancia que existe hoy por hoy con el equipo salmantino y lo hizo a base de mucho trabajo defensivo, pero la falta de rotaciones de calidad y la gran calidad de Perfumerías Avenida terminó por imponerse claramente hasta el punto de que las zamoranas, totalmente agotadas físicamente, tan sólo pudieron anotar dos puntos en el último cuarto del encuentro disputado en el Pabellón de Wurzburg.

Como era previsible, el Quesos El Pastor encontró muchos problemas para anotar en los primeros 20 minutos en los que estuvo mucho más centrado en el trabajo defensivo y, la verdad, dejar a todo un Perfumerías Avenida al descanso en 33 puntos no estuvo tan mal, pese a que el equipo charro tal vez acusase el desgaste del duro torneo en Turquía que ganó el pasado fin de semana. Además Lucas Fernández no quiso verse influenciado por la superioridad técnica y física del conjunto charro y no dudó en seguirles dando minutos a las canteranos como ya había ocurrido en el partido contra AlQazeres.

El juego estuvo bastante equilibrado durante el primer cuarto en el que el Quesos El Pastor sufrió mucho para elaborar ataques estáticos y, de hecho, agotó sus posesiones un par de veces. Pero también conseguían las naranjas mantener a todo un Avenida dos minutos sin anotar.

Al comienzo del segundo periodo, el Zamarat pagó muy caros los minutos de sus canteranos que aprovechó Avenida para cobrar distancias en el marcador, aunque no para realizar el juego vistoso que se le presupone a una plantilla que volverá a jugar este año la Euroliga.

El Zamarat vuelve a disponer de una plantilla muy justita para militar en Liga Femenina, pero ofreció ayer detalles que hacen concebir esperanzas de que, a poco que le acompañe la suerte de las lesiones, consiga vivir una temporada sin los sobresaltos de las anteriores.

El Quesos El Pastor regresó con ganas tras el descanso al que se llegó con un honroso 19-33 pero las rotaciones de Perfumerías Avenida eran muchísimo más efectivas que las suyas y si Lucas Fernández seguía dando minutos a sus canteranas, Miguel Angel Ortega no hacía lo mismo, simplemente porque no tiene canteranas, todas sus jugadoras son estrellas. Así el encuentro siguió en una tónica de escasa brillantez pero la lógica se impuso y finalmente Avenida doblaba en el marcador a las zamoranas, totalmente exhaustas durante el último cuarto.

La Copa continuará para el Quesos El Pastor estar tarde con el encuentro contra Bembibre, un rival de un nivel más adaptado y que permitirá a las naranjas seguir mejorando su proceso de preparación de cara a la Liga.