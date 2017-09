Las Palmas acaba con la condición de invicto del Athletic

Un gol del francés Loïc Rémy en el minuto 87 acabó con la condición de invicto del Athletic Club, que no sólo no había perdido, sino que no había encajado un solo tanto en sus tres anteriores partidos de Liga. La entrada en el campo del internacional galo, por un discreto Vitolo, revitalizó al equipo grancanario en el tramo final del choque ante un conjunto bilbaíno que parecía conformarse con el empate.

El inicio del encuentro fue prometedor, con varias ocasiones claras para unos y otros, pero el partido se fue atascando, de más a menos, y terminó incluso de forma accidentada con la lesión de Halilovic en el tobillo izquierdo en una disputa con Raúl García.

Las Palmas, cuyo estilo poco se parece ya al que tenía con Setién en el banquillo, se vio sin el balón durante muchos minutos y también empleó el juego de contragolpe y directo en muchas jugadas. El francés Rémy se incorporó al juego por un desaparecido Vitolo, en un intento de desestabilizar por la izquierda.

Precisamente, una arrancada de Rémy la acabó otro de los fichajes, el marroquí Tannane, con un disparo a la parte externa del poste. Cuatro minutos después otra arrancada de Rémy la finalizó con una gran maniobra dentro del área y un disparo raso cruzado, inalcanzable para Kepa.