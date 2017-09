Un rival complicado

El Zamora CF intentará esta tarde enmendar la decepción del pasado domingo con el empate en casa ante La Bañeza, en el nuevo encuentro que disputará en el campo de la Virgen del Camino esta tarde a las 17.00 horas.

No será un compromiso sencillo para este Zamora que quiere retomar el brillante comienzo liguero con dos victorias, a las que se sumó el 2-2 del pasado domingo en el Ruta de la Plata. El entrenador rojiblanco Miguel Losada ha explicado que "es un campo muy difícil además de ser pequeño en el que ellos meten mucha presión y sabemos que ya en la temporada pasada eran un rival muy complicado en su casa. Y este año va a ser igual, pero nosotros intentaremos ir allí como debemos. El otro día se nos escaparon dos puntos, nos quedó una sensación muy mala y tenemos que intentar recuperarla en cuanto podamos".

El Zamora CF jugará en un terreno de juego que no invita a realizar un juego muy vistoso pero tendrá que adaptarse e intentar ser competitivo, según indicó su entrenador.

Losada no está contento con el empate ante La Bañeza pero reconoce que "fue un rival muy digno, que hizo las cosas bien y pudimos ganar nosotros por el empuje de los últimos minutos pero no hubiera sido merecido porque ellos se ganaron ese empate. No nos quedó buen sabor. No pudimos hacer cosas que habíamos hecho el domingo anterior porque el rival nos complicó las cosas. Sin balón no jugamos bien, encajamos dos goles y cuando un equipo encaja dos goles quiere decir que tiene que ajustar las cosas. Hemos hecho examen de conciencia y autocrítica". El Virgen del Camino se ha reforzado muy bien y su entrenador lleva muchas temporadas en el equipo y saben a qué juegan, alternando juego combinativo y directo. Miguel Losada destaca del Virgen del Camino los jugadores de medio campo hacia arriba, y la combinación de jóvenes con veteranía: "Hay muchos jugadores que siguen de temporadas anteriores y será muy peligroso".

Respecto al grupo VIII, Losada cree que el de esta temporada es mucho más fuerte: "Salmantino es un equipo profesional, con un presupuesto profesional, y Unionistas reconoce que tienen una plantilla más potente. Nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos, siempre lo he dicho, y tenemos también un equipo muy competitivo. Queremos estar a la altura de los mejores y luego la clasificación o la temporada nos dirá dónde podemos estar. Pero la Tercera es de las más competitivas en los últimos años".