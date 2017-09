MMT Seguros, a por su primera victoria

El MMT Seguros quiere mantener el alto nivel de juego mostrado el pasado sábado contra Teucro y sacar algo positivo de su visita al Sagundo que puede ser uno de los rivales directos por la permanencia en la Liga Asobal.

El objetivo no va a ser sencillo pero el equipo pistacho contará con todos sus efectivos y su técnico espera seguir mejorando el nivel de juego del equipo. Eduardo García Valiente reconoce que "venimos de una pretemporada durísima y el otro día se vio al equipo bien, con fuerza y energía. El equipo está bien, sin lesionados, y, quitando Peli que no podrá viajar por motivos laborales, el resto de la gente podrá viajar a Valencia". El técnico del MMT reconoce que Sangunto tiene "una portería espectacular, para mi uno de los mejores porteros, sin duda, de la liga Asobal, apoyado en una defensa distinta a la de Teucro, mucho más cerrada, más dura, pegada a los seis metros que afeita todo lo que se acerca por allí. Lueg una primera línea con un central de mucha calidad, dos laterales con lanzamiento espectacular, rotaciones de calidad, extremos letales al contraataque. Es un equipo de nivel Asobal, de mucho lanzamiento exterior, muy fuerte físicamente, un prototipo que nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la temporada".

El técnico vallisoletano se lamenta de que "como ya nos pasó el primer año" su equipo recibe a los rivales que en la jornada anterior se enfrentaron al Barcelona, lo que les permite disponer de más tiempo para preparar su partido: "Siempre es un problema porque nos llegan bien físicamente ya que rotan contra el Barça porque es difícil puntuar y porque, preparan nuestro partido con un mínimo de diez días. Supone una pequeña desventaja para nosotros que tenemos que intentar corregir con nuestras armas".

García Valiente espera que el inmerecido empate contra Teucro "se haya digerido bien. Tenemos que estar cabreados y fastidiados pero aquí no valen los extremismos: ni vale pensar que hicimos 58 minutos buenos y dos malos al final, ni al revés. No vale decir qué mal partido por hacer dos minutos malos porque creo que hicimos 58 minutos a un nivel muy alto, en defensa, en portería, corriendo el contraataque y en ataque posicional uno de los mejores partidos que recuerdo a este equipo. Lo que pasa es que hicimos dos minutos de no saber competir, que es de lo que tenemos que aprender".

El Fertiberia Puerto Sagunto se estrena este sábado ante su afición con la intención de encontrarse con las buenas sensaciones tras la abultada derrota en la jornada inaugural en su visita al FC Barcelona. La plantilla rojiblanca sabe de la importancia de sumar desde el comienzo, tal y como se demostró en la pasada campaña cuando el colchón inicial de puntos logrados al principio de la Liga fue clave para la salvación del equipo.

Pese a los errores cometidos en el choque contra el Barcelona en el que el Fertiberia no fue capaz de plantar cara en ningún momento, el conjunto de Nikola Milos es optimista respecto al encuentro de esta tarde en el pabellón Internúcleos de Puerto de Sagunto.

El técnico croata, tras la primera derrota, exigió un cambio de actitud en los jugadores para ser competitivos. "Vamos a cambiar la mentalidad, tenemos que jugar más concentrados y más fuertes para, defender con más contundencia que en el último partido", dijo. Asimismo, destacó que el Fertiberia debe correr al contraataque "porque esta será la clave de la temporada". "Espero otra actitud y juego", apostilló Milos, quien ha dado ficha del primer equipo al juvenil Óscar García para completar la plantilla.

El extremo Adrián Sifre es la principal duda para jugar contra el MMT, ya que arrastra molestias de la primera jornada contra el Barcelona, aunque se espera que pueda jugar en este partido contra un rival directo por la salvación. La entrada en la convocatoria de Sorrentino y Rubén Ruiz, dos de las piezas más importantes del plantel serán las principales novedades respecto a hace una semana.