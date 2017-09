Alonso: "Quiero conocer los planes de Renault"

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso aseguró sobre su continuidad en el equipo McLaren que quiere "saber más" de los planes del fabricante francés antes de tomar una decisión.

"No esperaba ningún cambio, veremos. No tengo la información concreta de qué espera Renault, las mejoras que tiene preparadas para el año que viene... Después de la carrera me pondré en contacto con ellos para saber más de sus planes y tomar una decisión", manifestó Alonso al ser preguntado por el cambio de motor de McLaren. Cuestionado sobre si con un motor Renault en el chasis McLaren estaría hoy luchando por la victoria, el español dijo que son "cálculos imposibles", y recordó que en la próxima temporada puede "cambiar todo".

El bicampeón del mundo (en 2005 y 2006 con el equipo Renault) recordó que quedan quince días del mes de septiembre, en el que espera resolver su futuro, y también se pronunció sobre el paso de su compatriota Carlos Sainz, que en 2018 correrá en Renault. "Es fantástico, la mejor noticia que podríamos tener. Renault es un fabricante, un equipo 'top', así que después de tres años en Toro Rosso le llega la primera oportunidad de un equipo oficial y seguro que no la va a desaprovechar porque es uno de los mejores de la parrilla", manifestó Alonso.

En cuanto a la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Singapur, en los que fue octavo y séptimo, dijo que están "en la línea de lo esperado" y que esperan ser "competitivos" en el circuito urbano de Marina Bay.

"Sabemos que en este circuito tendríamos que ser competitivos respecto a Bélgica y Monza. A ver si lo podemos confirmar mañana en la Q3, necesitamos esos puntos para subir en constructores", finalizó. EFE

15-09-2017, 15:42:00

9Fórmula 1.- Honda asegura que "siempre quiso continuar" con McLaren

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Honda reconoció que estaban "sufriendo mucho" para conseguir que McLaren diese el paso adelante para estar entre los equipos punteros del Mundial de Fórmula 1 y subrayó que su deseo era el de "continuar" con el equipo británico, mostrándose esperanzado de tener éxito con Toro Rosso, su nuevo aliado.

"Estábamos sufriendo mucho para alcanzar los objetivos y desde el principio de temporada tuvimos discusiones para disolver la relación con McLaren. Honda siempre quiso continuar y buscar un buen resultado, así que es una pena y una vergüenza vivir esta decepción de separarnos", remarcó Masashi Yamamoto, manager general de Honda, en rueda de prensa en Singapur.

El asiático recordó que se unió al proyecto de Honda con la F1 "en abril del año pasado" y que desde entonces había comprendido la complejidad de este deporte, "con un nivel muy difícil como campeonato, totalmente diferente al de otros" y con una "tecnología muy alta". "Unirse un año más tarde nos ha hecho sufrir mucho", confesó.

El directivo cree que tienen "muchas cosas en común" con su nuevo equipo, Toro Rosso, y también "muchas ganas de trabajar juntos". "Aunque no tenemos mucho tiempo hasta el comienzo de la temporada, creo que tendremos buen año porque Toro Rosso tiene un espíritu similar al de Honda. Creo que podemos trabajar de forma exitosa", añadió, asegurando que pueden trabajar "en armonía hasta que se vea un cambio en la regulación".

Por su parte, Katsuhide Moriyama, director de Operaciones de Honda, calificó como "muy decepcionante romper la relación sin conseguir los objetivos de principio del proyecto" y descartó que pudiesen abandonar la Fórmula 1.

"Hemos pasado una situación muy difícil y nadie está contento con el resultado, especialmente el Consejo de Honda. Es verdad que hemos tenido muchas discusiones sobre el proyecto actual, pero salir de la F-1 no era una opción para nosotros. Nuestro objetivo es poder sobreponernos y estar entre los que están en cabeza. El espíritu de Honda va a volver y el objetivo será el de estar entre los tres primeros", admitió.