Nadal y Muguruza, un "número uno" histórico

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza apareciero ayer al frente de las clasificaciones de la ATP y de la WTA, un momento histórico para el tenis español, que emula lo conseguido por el estadounidense y el alemán. La última vez que dos tenistas del mismo país coincidieron en la cima de las tablas universales fue en 2003 con André Agassi y Serena Williams. En 1991 lo habían logrado los alemanes Boris Becker y Steffi Graf y en la década anterior Estados Unidos lo había conseguido por medio de mitos como Jimmy Connors, John McEnroe,Chris Evert y Martina Navratilova. Nadal, que logró este domingo su decimosexto torneo del Grand Slam al ganar el Abierto de Estados Unidos después de imponerse en la final al sudafricano Kevin Anderson lidera la tabla por delante del suizo Roger Federer, que arrebata el segundo puesto al británico Andy Murray, ausente en Nueva York. Alexander Zverev y Marin Cilic suben dos posiciones y son cuarto y quinto, mientras que el serbio Novak Djokovic, también baja en el Abierto USA, baja al sexto puesto. El español Pablo Carreño, brillante semifinalista en el Abierto, entra por primera vez en su carrera en el 'top 10' al progresar nueve posiciones, y Roberto Bautista se mantiene en la decimotercera, justo por delante del japonés Kei Nishikori y el propio Anderson.

En la tabla femenina, Garbiñe Muguruza, pese a no poder luchar por el título en Nueva York, salió con el número uno, algo que hasta ahora tan solo había conseguido Arantxa Sánchez Vicario, que alcanzó la cima en febrero de 1995 y se mantuvo durante doce semanas en diferentes etapas.

Muguruza lidera el ránking por delante de Simona Halep, que se despidió a las primeras de cambio ante Maria Sharapova en el regreso de la rusa al Abierto de Estados Unidos. La ucraniana Elina Svitolina, la checa Karolina Pliskova y la estadounidense Venus Williams figuran a continuación en una tabla en la que la norteamericana Sloane Stephens, sorprendente campeona, escala 66 lugares y se instala en el decimoséptimo.

Su hogar, en Porto Cristo (Mallorca) y el mar, una de sus aficiones preferidas, son ahora el refugio de Rafael Nadal tras ganar en Nueva York el decimosexto título del Grand Slam de su carrera. "Espero que tengamos aún buen tiempo en casita y podamos disfrutar un poquito del mar", señaló el actual número uno del mundo tras su victoria en Flushing Meadows, en declaraciones a la cadena Eurosport.

"Habrá tiempo. Mañana salimos tarde (por hoy). Imaginó que en el avión hablaremos un poco del 'planning'. sinceramente no son cosas que me plantee antes de terminar el torneo", dijo Nadal, "también depende un poco de cómo uno termine, pero evidentemente creo que unos días de descanso sí que voy a tener", añadió. "No es que físicamente esté destrozado, pero a nivel mental, para encarar la última parte del año siempre viene bien desconectar un poquito", dijo el campeón, que ahora tras unos días de descanso, tiene previsto disputar la exhibición Laver Cup en Praga (22 al 24 de septiembre). Después seguirán cuatro torneos: Pekín, el Masters 1.000 de Shanghai, Basilea, y el Masters 1.000 de París-Bercy, para cerrar la temporada en el Masters de Londres, donde probablemente se decidirá quién acabará la temporada como número uno del mundo.