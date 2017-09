Pablo Huerga: "Nos vamos con mal sabor de boca por no aguantar"

"Es un punto que no sé como tomármelo porque en la primera parte hemos hechos nuestro juego pero nos hemos ido perdiendo y en la segunda parte el partido se ha roto y hemos remontado, que es lo más complicado" explicaba el entrenador de La Bañeza, Pablo huerga, contrariado por no haber mantenido la victoria: "Nos vamos con mal sabor de boca por no aguantar al final".

El técnico visitante tenía buenas palabras para el Zamora después de enfrentarse: "Van a estar en play off".