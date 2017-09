Rosón cierra la Vuelta en el puesto 26º de la general

Jaime Rosón (Caja Rural RGA) dio ayer una nueva lección de pundonor y clase ciclista al conseguir entrar en la escapada de la jornada en la última y más esperada etapa de esta Vuelta a España que finalizará hoy en Madrid con el zamorano en un honroso puesto 26º a 1h30´ del gran Chris Froome que ayer dejó sentenciada su victoria final aunque el gran héroe fue Alberto Contador que, en el día anterior al de su despedida del ciclismo profesional protagonizó una hazaña "marca de la casa" para llevarse esta victoria de enorme prestigio en el Angliru tras acariciar un puesto en el podio final de La Castellana.

Jaime Rosón sabía que hoy podía ser un buen día para lograr esa victoria de etapa que se le resiste y, no sin un importante esfuerzo, entró en la escapada buena de la jornada junto a un grupo de ciclistas de primer nivel internacional. El zamorano y su compañero del Caja Rural Lluis Mas no escatimaron esfuerzos para tirar del grupo cuando era necesario ya que el Trek Segafredo intentaba que la fuga no adquiriera mucha ventaja pensando ya en la victoria de etapa de Contador.

En la ascensión a la Cobertoria, no sin problemas, Rosón se mantuvo en el grupo cabecero y sufrió la dureza de un peligroso descenso bajo la lluvia. Pero en el penúltimo puerto de la jornada, el del Cordal, Alberto Contador desató su batalla personal y el grupo de favoritos alcanzó a Rosón y a otros compañeros de fuga que ya optaron por completar la etapa a un ritmo cómodo.

El zamorano alcanzaba la cumbre de Angliru en el puesto 36º cediendo 8´47 respecto a Contador que entraba por segunda vez vencedor en la meta más dura del ciclismo español con Froome pisándole los talones. Lágrimas de emoción de Contador. Se retira este domingo y lo hará con la victoria en la cima del Angliru. "Te imaginas mil despedidas, pero ninguna como esta".

Se quedó sin podio finalmente, pero esta victoria, la sexta en la Vuelta a sus 34 años, le marcará para siempre al único español que ha ganado las tres grandes (2 Tours, 2 Giros y 3 Vueltas). Le siguieron en meta, a 17 segundos, el belga Wouter Poels y su jefe Chris Froome (Sky), con la sonrisa del ganador final. Por fin, al sexto intento, el británico entrará de rojo en Madrid. Honor al cuádruple vencedor del Tour. En la lucha por el podio Zakarin le birló el tercer puesto al holandés Kelderman, mientras que el italiano Vincenzo Nibali guardó el segundo. Junto a Froome subirán al podio junto a La Cibeles.

El desfile final de homenaje al vencedor saldrá esta mañana de Arroyomolinos y llegará a Madrid después de 117,6 kilómetros de recorrido. Cibeles montará la fiesta al campeón de la Vuelta y el ciclismo zamorano volverá a reconocer con orgullo la gran actuación de Jaime Rosón que ha estado con los mejores en su segunda gran ronda en la que ha madurado, y mucho.