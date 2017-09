"Se nos ha quedado cara de tontos y no puede ser"

"Se nos ha quedado cara de tontos". Así de claro, con gesto abatido, comparecía ayer en rueda de prensa García Valiente tras el partido. Una expresión fruto de lo acontecido sobre la tarima del Ángel Nieto en la que su equipo había hecho "58 minutos muy buenos y 2 muy malos".

"No podemos hacer esto, ir trabajando, trabajando y trabajando como hormiguitas para luego dilapidar todo ese trabajo en dos minutos", destacaba el técnico sobre el triste final de un partido que su equipo dominó. Una conclusión que, en su opinión, "será positiva si el equipo aprende de los sucedido y no vuelve a ocurrir. Pero hay que aprender, no basta con decirlo porque esto es muy duro y la experiencia nos dice que estos puntos, al final, hacen falta".

Pese a ese amargo sabor del empate final, García Valiente señaló que en el tramo decisivo su equipo cometió "errores, faltas en ataque, lanzamientos precipitados?", todos los fallos que no hizo antes y que "la Liga Asobal obliga a hacer las cosas muy bien" durante todo el partido. Un alto nivel que si observó en los minutos anteriores. "Hemos hecho un partido espectacular en defensa, jugando bien en ataque y sumando todo el mundo. Calle ha hecho un partidazo, Jaime y Fafa han estado a gran nivel... no todo es malo pero tenemos que mejorar", afirmó.

Por último, García Valiente señaló que no solicitó un receso antes del empate por que "en los últimos cinco minutos solo se dispone de un tiempo muerto y, antes de esos instantes el equipo estaba bien. Por eso, al no pedirlo antes, lo reservamos para la última jugada". Una última acción en la que su equipo "se precipitó" y cedió un punto.