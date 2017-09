Presente y futuro de Zamora, juntos en la élite

Tras la retirada el año pasado del legendario Carletes, Iñaki Gómez se ha convertido en el jugador más veterano de cuantos forman el MMT Seguros. Uno de los pocos que ha vivido todas los hitos históricos del Balonmano Zamora y el único que ha jugado cada una de las temporadas del club desde su refundación. Una dilatada carrera a la que aspira otro zamorano, el canterano Raúl Maide, quien formará parte del primer equipo por primera vez este año y que está llamado a ser uno de los que tome el relevo de la generación local actual.

Iñaki y Raúl representan extremos opuestos en cuanto a edad dentro de un vestuario en el que no es la primera vez que coinciden. De hecho, no hace mucho, eran entrenador y jugador dentro de uno de los equipos de la base del club.

«Hace mucha ilusión que un chaval de la cantera, un jugador formado por tí, llegue al primer equipo. Me hace feliz y me motiva mucho, es un orgullo para todos y significa mucho para el grupo», explica un Iñaki Gómez cuya presencia ayuda al pequeño Raúl cada día. «Estoy muy contento de compartir vestuario con Iñaki, como también con Guille o Jortos que también me entrenaron. Siempre he querido jugar con ellos y, para mí, es toda una alegría», comenta la joven promesa del MMT Seguros que, confiesa, recibe siempre consejos del más veterano. «Está todo el rato dándome consejos, no solo en la pista también fuera de ella. Todos los días está intentando ayudarme y no solo con el balonmano, también en el aspecto personal... siempre está ahí apoyándome», confiesa.

Esa, precisamente, es una parte importante de la figura de Iñaki dentro del vestuario. Él se encarga no solo de aportar al equipo en pista, también de que los recién llegados se integren rápidamente. Y, en el caso de Raúl, se aplica con más ahínco. «El club tiene mucha confianza depositada en Raúl, ha sido determinante en cada categoría que ha jugado como en juveniles, siendo el mejor jugador regional. Además, es un chico que se porta bien y hace el caso razonable, por ello tratamos de guiarle lo mejor posible», explica Gómez quien asegura que lo que el canterano necesita es «divertirse». «Tiene que hacerlo en todas las facetas de su vida, siempre con cabeza y sentido común, pero es importante que sea así porque es la manera en la que, fijándose unos objetivos, puede llegar lejos», argumenta.

A la hora de ver el futuro más inmediato, Iñaki espera ver del canterano en Liga Asobal todo eso que le ha hecho destacar hasta ahora. «Decimos muchas veces que ve la portería como si fuera de fútbol, esperemos que demuestre su soltura y lo haga como hasta ahora. Si es así, su desparpajo va a sorprender a mucha gente en toda España», comenta el veterano primera línea zamorano, para quien Maide tiene un deseo claro: «Que no se retire a final de año y siga ayudando al grupo como él solo sabe una temporada más».

Un mañana que es aún distante de hoy, de una campaña en la Liga Asobal en la que presente y futuro del balonmano zamorano comparten banquillo.