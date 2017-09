Eduardo García Valiente: «Este "600" va a plantar cara a los Fórmula 1 que le rodean»

Con rabia, esperanza y confianza. Así habla García Valiente del futuro de su equipo, el MMT Seguros, en su vuelta a la Liga Asobal. Un regreso que, para el técnico, ha sido duro debido al largo verano; una vuelta que, de forma inminente, le obliga también a hacer lo que a él y a sus hombres más les gusta: luchar hasta el final.

-¿Es esta la temporada más dura para el MMT Seguros?

-Quizás. Para mí, es el reto más deportivo más difícil al que me he enfrentado pero también el más ilusionante. Es una mezcla de sentimientos muy grande la que tenemos todos aquí en pista cada día y habrá que ver como se desarrolla la temporada. Puede que acabe siendo la mejor también.

-¿Será quizá más complicado por lo difícil que ha resultado el verano y poder reforzarse?

-Ha sido un verano muy complicado, no hay duda. El primer día que empezamos a entrenar, el dos de agosto, sentí alegría, nervios e ilusión por volver a jugar en la Liga Asobal pero también una pequeña decepción. Me costó mucho arrancar después del ascenso. Habíamos logrado algo muy complicado, el segundo salto a la élite en tres años, y después de ver a toda la ciudad volcada y disfrutando con lo hecho creo que se enfrío un poco la cosa. Pasó el verano y, al volver, estábamos los de siempre. Y estos chicos se merecen estar todos en Asobal pero, quizás, pensé que íbamos a tener más apoyo.

-¿A qué se refiere?

-No lo sé al cien por cien. Más ayuda en todos los sentidos, un plus que nos permitiera hacer un par de fichajes destacados para luchar de tú a tú en la categoría y con seguridad por la permanencia.

-¿De ahí la decepción?

-Quizá, se hace duro ver que tienes que volver a remar partiendo de cero y, de nuevo, buscar el imposible. Sin embargo, ese bloqueo se fue convirtiendo en una gran ilusión porque este equipo es un gran grupo que se deja la vida cada día y me lo han demostrado en esta pretemporada. Te refuerzan, te inundan de ilusión y te motivan para seguir trabajando al máximo.

-Son su motor.

-Yo para seguir aquí tengo dos grandes apoyos: el esfuerzo de estos chicos, que empujan mucho para que esto siga adelante, y el cariño que encuentro en las calles. Ahora que paso más tiempo en Zamora, además, lo noto más. Todo son buenas palabras y la gente te da ánimos constantemente y, sin duda, eso te lleva en volandas.

-Una fuerza necesaria, ya que la permanencia parece difícil.

-Para mí, de los 11 años que llevo ya en Zamora, lograr la permanencia de este año el reto deportivo más grande de mi carrera. Hemos conseguido varios ascensos, logrado una complicada permanencia en Primera, subir a la primera a la Liga Asobal, regresar con muchas lesiones en contra como la de Octavio... pero, sin duda, creo que el Balonmano Zamora y yo no nos habíamos enfrentado nunca a nada así. Por el nivel que hay, por lo descompensado que está la liga respecto a otros rivales... pero ahí está también lo bonito del año.

-Entonces, ¿no hay opción de lograr mantenerse?

-Ni mucho menos. Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla. Que nadie dude que vamos a darlo todo. Vamos a ir a muerte para mantenernos en la Liga Asobal y, creo, que vamos a tener opciones de salvarnos. Yo lo veo claro, con el trabajo de estos chicos es posible alcanzar el objetivo. Por ello, vamos a partirnos la cara por lograrlo, que nadie dude de ello. Eso sí, que tampoco nadie olvide de que será un año muy difícil.

-El primer año en la élite se firmó un gran inicio. ¿Veremos esta vez algo parecido?

-Dependerá del primer día ante SD Teucro. Y no solo de ganar, es un tema de sensaciones. De que el equipo se note cómodo en pista y esté confiado. El primer año, por ejemplo, se empezó perdiendo frente a Ademar pero la sinergía fue positiva. Fuimos al siguiente partido con buenas sensaciones y firmamos un buen inicio de temporada. Eso es lo importante, comenzar ante Teucro sabiendo que has competido por la victoria, que has hecho un buen partido y, si luego se gana, pues tanto mejor.

-¿Complica las cosas no ser ya ese gran desconocido de aquella primera vez en Liga Asobal?

-Todo el mundo sabe a que jugamos. Sabe como atacamos, como defendemos y el tipo de juego que nos gusta. Ya no somos desconocidos pero también cada año nos hemos ido reconstruyendo, hemos tenido que dar una vuelta de tuerca en cada lesión y buscar alternativas. Es lo que hacemos ahora, trabajamos para que este viejo 600 puede adaptarse una vez más y compita con todos los fórmula uno que se va a encontrar este año.

-¿Y el viejo 600 llegará a los 20 puntos o hará falta más?

-No sé donde estará el listón de la salvación ni si el 600 llegará a esa meta. Lo que sí puedo asegurar es que cruzará la bandera a cuadros con la cabeza bien alta, que luchará por llegar al final con gran ilusión y que, entre todos, vamos a empujar este coche hasta ese punto. Nadie hará que frene el coche, todo el mundo, nosotros y la afición, vamos a empujar con todas nuestras fuerzas. No sé en que posición llegaremos al a meta pero lo haremos exhaustos, a punto de desplomarnos después de habernos dejado hasta el último gramito de energía. Eso es lo que tenemos que intentar, darlo todo y jugar lo mejor posible a balonmano. Para eso estamos aquí.

-Y para ello, ¿qué cambios habrá en el equipo este año?

-Vamos a intentar jugar un poquito más rápido. El año pasado, durante ciertas fases, jugamos un poquito lento apoyándonos mucho en la defensa y siendo cautos. Este año intentaremos ser un poco más veloces, más descarados y agresivos en ataque. Ese puede ser el gran cambio, gozar de más desparpajo, un juego más vistoso. Pero, aún así, nuestra defensa tiene que ser nuestra defensa, la que cimiente el juego porque, si atrás te ves cómodo y seguro, en ataque juegas más tranquilo. Sabemos que la dificultad para ello es mayor porque todos tienen auténticos equipazos y hacen gol fácil pero buscaremos que nuestra defensa sea una pequeña torre que ayude a resistir.

-También cuenta con nuevas armas. ¿Qué aportarán al grupo?

-Jaime es un joven que lo está haciendo bien. Finaliza bien y corre el contragolpe, con un lanzamiento interesante fuera del extremo. Ayudará como Carlos, al que se le mirará con lupa porque es portero pero que cuenta con gran calidad y creo que, ambos, con minutos, pueden ser de gran ayuda.