Noel se incorpora al Villaralbo

El zamorano Noel Martín Zarza ha regresado al CD Villaralbo, con el que ya jugó en Tercera División, procedente del Fresno de la Ribera, tras pasar por otros clubes como el Cristo Atlético.

A sus 30 años, Noel vuelve al club con las ideas claras y afirma: He hablado con Mario - Prieto, entrenador del equipo azulón - ya le conocía de antes y me ha pedido una implicación total, quiere que esté con el equipo al cien por cien y soy consciente de que este año no vale flaquear y hay que darlo todo, por mi parte, espero hacer muchos goles con este equipo".

El objetivo del delantero zamorano, al igual que el del resto de sus compañeros es conseguir el ascenso de categoría. Saben que es un objetivo exigente y el vestuario se encuentra motivado para conseguirlo: "Pienso que, con los jugadores que se están fichando y con lo que se nos ha transmitido, todos sabemos que la clave está en ser una piña y ser comprometidos. Con muchos de los compañeros que tendré este año ya he jugado y el equipo pinta muy bien, estoy seguro de que quien venga a vernos se llevará la sensación de que somos un equipo comprometido y de que verán buen fútbol".

Los aspectos que más destacan del delantero sobre el terreno de juego son su acierto de cara al gol y su ambición por superar los retos. Ambas cualidades son necesarias para un delantero de cara a encarar la temporada.