Rafa Nadal dice adiós a Wimbledon tras un partido épico

El luxemburgués Gilles Muller venció al español Rafael Nadal por segunda vez en Wimbledon y le apeó del torneo al derrotarle en esta ocasión por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 en cuatro horas y 48 minutos, a la quinta bola de partido, para alcanzar los cuartos de final, por primera vez. Muller se enfrentará en cuartos contra el croata Marin Cilic, séptimo favorito, que se deshizo del español Roberto Bautista, por 6-2, 6-2 y 6-2 en una hora y 41 minutos. Así ha sido el partido.



Nadal salvó cuatro bolas de partido, dos en el décimo juego del quinto set, y otras dos en el vigésimo en un parcial agónico para ambos, en el que el español dispuso de cinco bolas de rotura, una en el décimo tercero y cuatro en el décimo noveno, que Muller salvó con su mejor arma, el servicio, con el que anotó 31 saques directos.



Este es el último punto del partido, un servicio de Nadal con un golpe del manacorí que se ha ido fuera:







