Muere Bradley Lowery, el niño que conmovió a la Premier

Bradley Lowery, niño inglés de seis años, ha fallecido este viernes a causa del cáncer terminal que padecía. Lowery fue un gran aficionado del Sunderland y el club ayudó a concienciar a la gente de la enfermedad que sufrió así como a recaudar fondos para la fundación que llevará su nombre.



Además, el delantero inglés Jermain Defoe, exfutbolista del Sunderland, estuvo muy cerca de Bradley Lowery y compartió con él sus últimos meses de vida: "Hablo con su familia a menudo y hace unos días estuve con él. fue duro verle sufrir así", aseguró el jugador este jueves.



En este 'tuit', el jugador posaba junto al niño el pasado mes de mayo:





Another night to remember with this brave little legend. Love you mate ? #PrideoftheNorthEast pic.twitter.com/gx28zxO84Z — Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) 19 de mayo de 2017

All at Chelsea are deeply saddened to learn of Bradley Lowery's passing. He touched all of us with his bravery and winning smile. pic.twitter.com/aZneoHlFBf — Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 de julio de 2017

So sad about Bradley's news ?????? what a fighter ?? all my thoughts, love & prayers are for his family and friends today, we are with you <3 pic.twitter.com/puWLAMAaJU — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 7 de julio de 2017

El propio Sunderland, del que Bradley era aficionado, ha mostrado su pesar en redes sociales con un minuto de silencio antes de un amistoso. Otros clubes, como el Chelsea, han expresado sus condolencias: