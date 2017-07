Tras su paso por el Europeo sub 21 celebrado en Polonia, y su impresionante despliegue de fútbol, Daniel Ceballos se ha convertido en una de las bolas mas calientes en el mercado de fichajes de este año. Barça, Madrid y Juventus se lo disputan.

Ayer el jugador se reunió con su club, el Betis, junto a su representante para expresar sus deseos, y tras su salida, con gesto serio y bastante frío, simplemente afirmo que "el que tiene que estar tranquilo soy yo, en dos semanas volveré a hablar", dejando abiertas las puertas a cualquier insinuación sobre su futuro. Ceballos se deja querer.

Los deseos manifestados por el utrerano, de 20 años, han sido los de jugar en el Real Madrid y por tanto abandonar el Betis, pero si el club de Concha Espina hiciese efectivo el fichaje del jugador, lo dejaría cedido en el Betis otra temporada más (algo que no convence al jugador), según recogieron ayer distintos medios. La cláusula del centrocampista andaluz asciende a los 15 millones de euros y el club blanco ofrecería 20.

Pero al reciente MVP del Campeonato de Europa sub 21 no solo le ha salido una novia. En la lista también están equipos como Barça y Juventus.

El club azulgrana también ha entrado en la puja por el jugador del Betis con fuerza. Le ofrecería la incorporación inmediata en la plantilla, dado que las bajas en el mediocampo del equipo azulgrana son notables, y una pieza como Ceballos en la plantilla culé parece que sería esencial.

Por su parte, la Juventus estaría dispuesta a pagar 20 millones, al igual que el Madrid. La oferta italiana es, hasta la fecha, la única extranjera que ha trascendido.

Pese a que el Betis ofrece a Ceballos la posibilidad de hacer un equipo a su medida y además ser el jugador mejor pagado de la plantilla, el centrocampista sabe que estos "trenes" pasan pocas veces y todo apunta que su salida será anunciada en los próximos días.

Los pros superan con creces a los contras a los que se enfrenta Ceballos, y es que salir del club andaluz y entrar en la cúpula de equipos del top 10 de Europa le ofrecería un incremento salarial importante, además de una posibilidad única de estar en el punto de mira de los grandes y así ver disparada su carrera deportiva.

Los inicios de Ceballos se remontan al Sevilla, donde no acabó de adaptarse. Fue cuando dio el paso de irse al eterno rival y fichar por el Betis. El asunto Ceballos está tan de actualidad que hasta la presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), ha hablado sobre el jugador. "Con Ceballos o no esperemos que la bolita entre", señaló la dirigente, dejando entrever así su afinidad verdiblanca.

La presidenta andaluza confía en que el Betis sea capaz de lograr "una mejor temporada" que la última: "Vendrán unos y se marcharán otros, eso es lo de menos", consideró la jefa del Gobierno andaluz, que apostilló además: "Los béticos merecemos algo más que sufrir". Y desveló que recientemente así se lo dijo a Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del club verdiblanco, con quien coincidió en el aeropuerto. "Serra, 'canijo', espero que la bolita entre porque los béticos lo merecemos", relató entre risas. Díaz desea que a los dos equipos sevillanos les vaya bien, aunque ha lamentado que el Sevilla ha "incumplido" con ella este año porque "no me ha traído la copa -ha subrayado- que cada año me trae".