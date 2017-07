La alero Celia García se convierte en el tercer fichaje de Quesos El Pastor

La vallisoletana Celia García regresa a España tras su paso por la universidad american y se ha convertido, como ya anticipó este periódico, en el tercer fichaje de Quesos el Pastor para la próxima temporada. Nacida en Valladolid en 1994, se trata de una alero de 1.80, que también puede actuar como escolta.

Celia, que es hija del técnico vallisoletano Paco García, viene de completar su ciclo universitario en la NCAA con al Universidad de Incarnate Word con las que consiguió en la pasada temporada, unas estadísticas de 16,7 puntos, 11,6 rebotes y 2 asistencias en 36 minutos de juego.

La jugadora pucelana ha manifestado que "después de mi carrera en Estados Unidos tenía muchas ganas de dar el salto al mundo profesional y creo que el CD Zamarat me ofrece unas condiciones idóneas para dar ese salto. El proyecto de futuro me ilusiona y me gustaría agradecer la confianza depositada en mi para formar parte de él. Personalmente es un reto unirme al club y estoy deseando empezar a trabajar para ayudar al equipo en todo lo posible".

Por su parte el entrenador Lucas Fernandez ha manifestado sobre el nuevo fichaje que "Celia es una jugadora en constante crecimiento, muy versátil y la pasión que trasmite por el baloncesto es fantástica, estoy seguro que nos ayudará en diferentes planos del juego".

Celia García es la tercera incorporación de la interior macedonia Ivana Kmetovska y de la escolta catalana Ainhoa López.

Ainhoa López continúa su preparación con la selección española sub 20 para el Europeo que se celebrará en la localidad portuguesa de Matosinhos del 8 al 16 de este mes de julio. El domingo, España se impuso con autoridad a Francia por 68-55 en un partido en el que la jugadora del Zamarat disfrutó de 5 minutos de juego en los que anotó tres puntos y capturó un rebote. Tan sólo en los primeros cinco minutos Francia llevó la delantera en el marcador aunque la ventaja española no fue significativa hasta los minutos finales del encuentro.

El CD Zamarat ha anunciado que en los próximos días, espera cerrar la incorporación de una base y una pívot.

Por otra parte, la Federación Española ha aprobado las bases de la próxima competición en la que habrá varias novedades como la creación del Open Day que reunirá a todos los equipos para disputar la primera jornada de Liga en Madrid, un atractivo acto que se celebrará el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Por otra parte, la Federación Española dará carácter oficial a la MiniCopa que se inició el pasado año de forma experimental pero ahora tendrá carácter de título oficial.

Otra de las novedades de la presente temporada es la reducción del aval que deben presentar los clubes para participar en la Liga en un 14 por ciento.

La Supercopa se disputará el 27 de septiembre, y la Copa de la Reina será del 19 al 21 de enero con la participación de nuevo de los seis primeros equipos clasificados al final de la primera vuelta.

La última jornada de Liga será el 30 de marzo y a continuación comenzará el play off.