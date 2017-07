La FIA rechaza aplicar nuevas sanciones a Vettel por embestir a Hamilton

No habrá más sanciones.

No habrá más sanciones. EFE

La FIA ha informado este lunes de que no impondrá más sanciones al piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) por el incidente que protagonizó con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Azerbaiyán y por lo que ya fue castigado con una parada de diez segundos en la calle de garajes durante la carrera.

Con el coche de seguridad en la pista, Hamilton redujo la velocidad, lo que hizo que Vettel chocara contra la parte trasera del monoplaza del inglés. Enfadado por la maniobra, el alemán se situó a la altura de su rival y lo golpeo lateralmente. Ello le supuso a Vettel una sanción de diez segundos en forma de 'stop and go'.

Vettel y el jefe de Ferrari, Maurizio Arrivabene, se reunieron este lunes en París con el presidente de la FIA, Jean Todt, para intercambiar opiniones sobre lo sucedido en Bakú el 25 de junio. En un comunicado, la FIA explica que Vettel ha asumido la "plena responsabilidad" de su acción y "se ha disculpado".

Por ello, y con el compromiso del tetracampeón mundial de dedicar parte de su tiempo para educar a los jóvenes pilotos, la FIA ha optado por no aplicar otras sanciones y cerrar el caso. La FIA explica que el 'stop and go' de 10 segundos impuesto a Vettel es la segunda sanción más severa que puede aplicarse, sólo superada por la exclusión con bandera negra.

A Vettel, que se ha comprometido a disculparse públicamente. también se le han restado tres puntos a su Superlicencia, a la que e ahora le quedan nueve.