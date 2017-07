El Villaralbo refuerza las bandas con Tomás y Javi

El CD Villaralbo sigue sumando jugadores para su nuevo proyecto y lo hace con la renovación de Tomás, que continúa ilusionado con un proyecto al que llegó en diciembre y con el fichaje de Javi Hernández que, a sus 20 años y procedente del Zamora "B", recala en el conjunto villaralbino con la meta del ascenso a Tercera División.

Tomás Calvo Prada "Tomy", renueva con el conjunto villaralbino tras una temporada en el club desde su llegada en el mes de diciembre. Una apuesta por la continuidad basada principalmente "en el convencimiento de las posibilidades de este equipo". Tomás que el pasado año llegó al CD Villaralbo en busca de los minutos que no tenía en el Zamora, está ilusionado por volver a compartir vestuarios con compañeros con los que se ha formado en las categorías inferiores: "me gusta el proyecto y además me motiva estar de nuevo al lado de excompañeros del Zamora como Javi, es una alegría volver a competir con ellos".

Por sus cualidades sobre el terreno de juego en el que destaca por su incorporación al ataque, su buena disposición táctica y su enorme capacidad para formar un buen vestuario, Tomy es una pieza clave en el desarrollo del proyecto deportivo de Mario Prieto.

Para la próxima temporada el lateral zurdo se plantea una meta muy concreta: "mis objetivos ahora mismo pasan, como no podía ser de otra forma, por el ascenso, por el equipo que formamos, por la calidad de cada uno de los jugadores y también por el club". Unos alicientes que convierten a este Villaralbo en un conjunto atractivo en su categoría en un año, en el que tal y como subrayó el jugador esperan "que también responda la grada".

Por su parte, Javier Hernández Robles ha sido la última de las incorporaciones en la línea defensiva del conjunto villaralbino. El lateral diestro se define en el campo "como un jugador muy polivalente, con una gran capacidad de adaptación a otras posiciones como la de central". Ambicioso por lograr el objetivo del ascenso a Tercera División, Javi se incorpora a su nuevo club "con ganas de aportar al máximo en el aspecto defensivo, y en el ofensivo con asistencias y goles". Procedente del Zamora B, Javi se ha formado como jugador en otros clubes como el caso Salmantino. En su día a día, se trasladará para los entrenamientos desde Salamanca, una provincia, que por su proximidad interesa al Villaralbo a la hora de realizar incorporaciones.