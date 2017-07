Oro parece, plata no es

La Liga Asobal. La competición de oro del balonmano nacional, el punto más alto al que puede llegar un equipo dentro de este deporte en España. Ese es el destino de un MMT Seguros que se ve preparado para competir dentro de la categoría más exigente cuyo dorado brillo oculta mucho trabajo. Un esfuerzo que los zamoranos tratan de afrontar pero que, en algunos puntos como el presupuesto, resulta complicado de efectuar.

Así lo indicaba a este medio el presidente del Balonmano Zamora, José Antonio Quintana, quien ve al club listo para esta "nueva aventura" que afrontan con "mucha ilusión" pese a los quebraderos de cabeza que supone. "Administrativamente, entrar en la Liga Asobal es muy complicado. Es una liga profesional y todo funciona de forma diferente. Conlleva más trabajo y cumplir con unos plazos y una serie de requisitos que en algunos casos no dependen estrictamente de ti", explica Quintana, añadiendo: "Por fortuna, tenemos experiencia ya en este apartado y, aunque costará, no creo que haya ningún problema para superar esa barrera".

El máximo mandatario y su junta directiva llevan días colgados del teléfono y manteniendo reuniones, pero saben que su club cuenta con una gestión adecuada para sentirse uno más en la élite. "Desde que estuvimos por primera vez en la Liga Asobal no hemos dejado de trabajar como un club profesional. En lo que a gestión se refiere, podemos decir que estamos a la altura de clubes como Ademar León porque, si no fuera así, no podríamos competir donde lo vamos a hacer", indica el presidente de un Balonmano Zamora que, sin embargo, "económicamente no puede llegar a los niveles de esos clubes" como él mismo indicó.

"Haber seguido la línea profesional marcada desde el primer año en la élite nos permite afrontar con más facilidad este ascenso y, el no haber tratado de equipararnos entonces al nivel económico de otros clubes, el volver a conseguirlo. Hemos visto a Gijón Jovellanos caer a Primera Nacional o a BM Aragón ser mantenido en la élite con una gran deuda hasta que tuvo que desaparecer. Nosotros trabajamos para que eso no ocurra en Zamora, esa es la prioridad", explica el máximo representante de la entidad de Viriato, consciente de que "se deben dar pasos para equipararse a nivel económico" pero "sin tirar ninguna casa por las ventanas".

Una diferencia, en el presupuesto, que pese a los esfuerzos de su entidad, resultará significativa. "En unos días presentaremos el presupuesto en nuestra Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en los plazos legales marcados, y en ella vamos a tratar de incrementar la cantidad del año pasado en un importante porcentaje con la intención de afrontar con "ciertas" garantías, nuestro intento de consolidar el proyecto en la máxima categoría", afirma Quintana, recalcando ese "ciertas" porque, "deportivamente después puede pasar cualquier cosa, como ocurrió la última vez".

Pese a ello, el presupuesto -que "debe que ser un poco superior al del primer año en Liga Asobal", según sus palabras- será bastante diferente al de muchos otros de sus rivales. "Seguramente será uno de los presupuestos más bajos o el más bajo de la competición", apunta el presidente, que espera "no vivir el mismo desenlace que hace tres años" para lo que "se está tratando de confeccionar una plantilla competitiva, aunque vaya a tocar sufrir", pues sin engañar a nadie afirma: "la gente tiene que entender que somos los mismos, haciendo más cosas, con unos recursos similares a otros años".

Ante la limitación económica, podría parece que la línea de renovaciones emprendida por el club es factor obligado, pero Quintana desmiente esta relación causa-efecto. "Los jugadores que renuevan están perfectamente capacitados para competir en la Liga Asobal, otra cosa es como te salgan las cosas. Sí que es cierto que siempre se trata de mejorar las plantillas para competir en las nuevas divisiones que vas a afrontar pero no por ello vamos a realizar más fichajes de los estrictamente necesarios. Tenemos gente con experiencia y jóvenes con mucha proyección, las renovaciones no son forzadas ni serán un problema", argumenta, para añadir: "En los últimos días se dice que ficharemos a cuatro o cinco jugadores pero es falso. Nuestra filosofía y proyecto siguen intactos, es cierto que necesitamos cosas pero nos centramos en optimizar lo que tenemos al máximo y, a partir de ahí, tratar de mejorar el plantel. Ahora mismo, necesitamos un portero y estamos negociando para cerrarlo en pocos días pero, a partir de ahí, solo buscaremos complementar el bloque dentro de límites razonables".

Esos límites, marcados por el apartado económico, podrían ampliarse en caso de recibir más apoyos. El presidente no lo oculta. "Tenemos que llegar a más gente y explicarles cómo es un proyecto económico de un equipo de élite como el que tenemos en Zamora, hacerles ver lo que significa para la ciudad y que se impliquen con él", relata, resaltando que "todos los que ya están dentro del mismo, entienden cómo se lleva a cabo y que hacen falta más recursos, por lo que muchos de ellos estarán más presentes en la estructura económica del club, siempre dentro de sus posibles".

Quintana también sabe de la importancia del apoyo institucional, del que se siente satisfecho, aunque haya alguna excepción como la Junta de Castilla y León "cuyo apoyo al balonmano, el único deporte con tres representantes de la región en la élite, sea prácticamente inexistente pues destina sus recursos a otras disciplinas". Una ayuda que suelen suplir con "una masa social fiel, a la que cada año se trata de incorporar más gente", socios que "seguramente este año aumenten en cifra" pese a comenzar más tarde la campaña de socios.

"La campaña de socios no es uno de los problemas más importantes a la hora de obtener recursos ya que, afortunadamente, nuestros seguidores son muy fieles y no les importa si pueden retirar sus carnets quince días antes o después. Eso no influirá mucho a la hora de alcanzar una cifra de socios determinada ni es el objetivo. Lo que queremos es que cada año haya más socios y se sume gente nueva a nuestro proyecto", razona el presidente de un Balonmano Zamora que espera "una mayor acogida que el primer año en Asobal y mejorar los números del año pasado porque, poco a poco, el aficionado sabe más lo que cuesta llegar hasta aquí".

Para el club, este último apartado es fundamental. "El apoyo del socio es fundamental y su entendimiento de lo que significa estar en la élite también. Si somos capaces de hacer valer lo que hemos hecho y que el aficionado nos siga animando, entre todos seremos capaces de tener MMT Seguros en Asobal para rato; sino será muy complicado mantenerse en una liga cuyo nivel ha crecido mucho, aunque podamos hacerlo tan bien como Bidasoa Irún o At. Valladolid".