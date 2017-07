La AFE confirma el descenso del Palencia

El Grupo VIII de Tercera División ha vivido un cambio de equipo por impagos por lo que el Zamora, si la Comisión Mixta no decide lo contrario, volverá a visitar Burgos de Osma para enfrentarse al Sporting Uxama y no vivirá uno de los duelos clásicos de los rojiblancos frente al CD Palencia, que según la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) no ha pagado las cantidades que adeudaba y descenderá de categoría por ello. El caso de los morados es doblemente sangrante, ya que al descenso por impagos se le une el descenso deportivo que se producía en el mes de mayo.

Junto al CD Palencia, la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE (AFE) confirmó que Boiro y Gavà son los únicos dos equipos de Segunda división B que, junto a los morados, no han satisfecho el total de los pagos establecidos para cubrir las cantidades reclamadas por sus jugadores al término del plazo.

Éste se cerró este viernes a las 12 horas, por lo que la Comisión Mixta formada por AFE y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó hoy a este último organismo al respecto, según confirmó el sindicato de jugadores.

El descenso de categoría llevaría al CD Palencia a Regional de Aficionados, aunque desde el club se informará el lunes de la situación de la entidad morada, ya que la visión de los mandatarios palentinos es que si han abonado el dinero que debían.

Mientras tanto, el descenso del CD Palencia lleva consigo la salvación del Sporting Uxama que continuaría un año más en Tercera División.