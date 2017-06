A Logroño se llega con trabajo constante

Son las 16.00 horas de un día cualquiera de este junio caluroso y al pabellón azul de la Ciudad Deportiva empiezan a llegar las gimnastas junior y senior del Rítmica Mapecca.

Quedan apenas unos días para que Logroño acoja la segunda fase de la Copa de España de conjuntos, quizá la última prueba de máximo nivel antes del Campeonato de España que este año acogerá Valladolid. Es el gran objetivo antes de que comience el verano para el club, que acudirá en las dos categorías como el único representante de Castilla y León y con la firma intención de mejorar unos resultados que, en Guadalajara, ya fueron espectaculares.

Las gimnastas comienzan a calentar mientras Esther Chimeno prepara el tapiz y el equipo de música, elementos habituales para todos los usuarios de la Ciudad Deportiva que recorren el pasillo, siempre hay gimansia rítmica. El trabajo de estas semanas es muy parecido al habitual en una disciplina que exige mucho esfuerzo y dedicación, pero tiene en el horizonte el premio de saber que se acerca el gran día.

Primero es el turno de las junior que en los últimos días cuentan con un fichaje de lujo como es Eva Juan que está sustituyendo a Ankara Martín mientras supera una lesión que le hace trabajar al margen. Ankara ha pasado dos semanas sin poder apoyar el pie y ahora hace trabajo contrarreloj para llegar a punto para la Copa de España. Beatriz Amigo, María García, Lucía Puente y Elena Antúnez trabajan con su nueva compañera, que normalmente es una de las monitoras del club, limando pequeños errores que se cometieron en Guadalajara, en la primera fase de esta Copa de España. Las junior del Mapecca finalizaron allí en novena posición con un ejercicio muy vistoso que llegará a Logroño con ligeras modificaciones para aumentar la dificultad de una rutina ya de por si muy compleja.

Esther Chimeno corrige a las suyas con la intención de que pulan pequeñas imperfecciones que les ayuden a llegar de la mejor forma posible a un campeonato en el que ya reeditar el noveno puesto sería un éxito pero, visto lo logrado en mayo, las cabezas de las gimnastas vuelan con la intención de colarse aún más cerca de la élite, incluso llegar al podio.

Eva Juan también trabaja al máximo para lograr la máxima compenetración con las que son sus alumnas pero, a la vez, sus compañeras. El impacto debe ser el mínimo para que el ejercicio no se resienta a la vuelta de Ankara, que cuenta los días en los que vuelva a ponerse las mallas y saltar al tapiz con el resto del grupo.

Al ejercicio de las junior asisten las sénior, que observan desde la distancia mientras siguen estirando y buscan la concentración necesaria que exige su rutina. Sol Villar, María Palacios, Esther López , Sofía Hernández, e Irene Hernández forman parte de un conjunto senior que ejecutará un ejercicio de pelota y cuerda que consta de partes de gran dificultad. Tras las junior salen al tapiz las sénior que intentan combatir el calor reinante, cada vez mayor, con mucha hidratación y el abanico de Esther, que ejerce de entrenadora pero también de madre de todas ellas. La progresión de las senior en los últimos años ha sido espectacular, hasta el punto de lograr el octavo puesto en la Copa de España de Guadalajara. Un octavo puesto que supo muy bien pese a que un par de pequeños errores les apartaron de una mejor puntuación que podría haber dado un puesto histórico para esta generación.

El equipo trabaja para que en Logroño, además de algún ejercicio de mayor dificultad que las chicas de Esther Martín implementarán para esta segunda fase, no se produzcan los pequeños fallos que les restaron una posibilidad que, podría haber llevado alas del Mapecca incluso al podio.

Logroño no será sino otro gran test que permita reforzar la confianza de dos grupos que se encuentran ya en la recta final de su preparación. Y es que, puestas a soñar, todas ven ya el Campeonato de España de Valladolid como un lugar al que ir a soñar, a disfrutar, a dar lo mejor de sí mismas y, por que no, a lograr unos resultados increbiles para el Rítmica Mapecca de Zamora. La historia, no ha hecho nada más que empezar.