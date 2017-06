Levas y Charly llegan y Diego Ortiz seguirá en el Zamora CF

Tras una breve e involuntaria ruta turística por la provincia que les llevó a Fuentesaúco antes que al Ruta de la Plata, Roberto Levas y Charly fueron presentados ayer como nuevos jugadores del Zamora CF. Los dos defensores proceden del Cristo Atlético y también habían coincidido antes en el Palencia, por lo que se conocen bien entre sí y tienen experiencia en la disputa del play off de ascenso. Ambos acumulan tres de manera consecutiva, con éxito incluido en la 2015-2016, y pretenden que la racha continúe ya inmersos en el proyecto encabezado por Miguel Losada.

Precisamente, el técnico rojiblanco fue el encargado de hacer las presentaciones: "Los dos vienen con mucha ilusión y con la certeza de que es una opción importante para ellos. Han sido fundamentales en el Cristo Atlético y subieron con el Palencia a Segunda B. Pienso que va a ser un año muy positivo para los dos", señaló el entrenador salmantino antes de pasarle la palabra a los futbolistas.

El primero en explicar los motivos de su fichaje fue Levas, que reconoció que "fue todo muy sencillo" y que apostó por "hacer grandes cosas con un equipo "joven, con ganas y con actitud". Precisamente, esas son las cualidades que auparon al Cristo Atlético a un play off en el que solo cedió en la tanda de penaltis ante el filial del Alavés: "Hay que salir con ganas de competir todos los domingos", apostilló el lateral izquierdo palentino, que puede actuar en varias posiciones de la zaga: "Estoy contento donde sea", remarcó.

En cuanto a los objetivos que se marca de cara a esta temporada, Levas subrayó que "el principal es estar lo más arriba posible" en el contexto de un grupo que, a priori, "será fuerte" y en el que equipos como el Palencia, el Salmantino o la Arandina amenazan con unirse a Astorga o Unionistas como rivales en la lucha por las primeras plazas: "Nadie regalará nada, pero nosotros partimos con ganas de dar guerra", concluyó Levas antes de posar por primera vez de rojiblanco.

A su lado, el central Charly destacó la presencia en la plantilla de jugadores de su confianza, como Adrián, Javi Bueno o el propio Levas, como elementos clave a la hora de decidir su fichaje: "Tengo buenas sensaciones. El objetivo es el play off sí o sí porque, si no, no habría venido", advirtió el futbolista palentino que, como su compañero, también puede actuar en diversas posiciones de la zaga y cuenta con experiencia igualmente como pivote defensivo.

Por otro lado, Charly hizo énfasis en la trayectoria del Zamora CF como equipo de Segunda B y puso en valor el papel de una afición en la que "todos van a una", en comparación con la división que existe en Palencia entre el equipo recién descendido de la categoría de bronce y el Cristo Atlético: "Aquí, podemos hacer grandes cosas", concluyó.

Una vez realizadas las presentaciones, Miguel Losada anunció también la inminente renovación del mediapunta Diego Ortiz, cuya continuidad estaba en el aire desde el final de temporada, pero que finalmente ha dicho sí al club rojiblanco: "Todavía no se ha firmado nada, pero las dos partes estamos de acuerdo en seguir", apunto el técnico salmantino, que calificó de "buena noticia" el hecho de poder contar con el futbolista cántabro, importante en sus esquemas durante la campaña anterior.