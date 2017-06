Chema llega con un proyecto ambicioso

Chema Sánchez ya es el entrenador del Fútbol Sala Zamora para la próxima campaña tras una presentación que ha tenido lugar esta mañana en Los Jardines del Rey.

El técnico salmantino, que ya lleva trabajando varias semanas en la confección de su nueva plantilla, firma por un año pero la intención es crear un proyecto a medio-largo plazo, intentando devolver al Fútbol Sala Zamora al lugar que le corresponde en la élite del fútsal español. Junto a él desembarcarán en el club Javier Hernández, como segundo entrenador, y Jaime González, que hará las labores de preparador físico. Los dos son personas de confianza del nuevo entrenador y van en sintonía con su personalidad.

Las conversaciones con varios jugadores, como ya había adelantado LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hacen que el técnico salmantino ya tenga perfilada una parte de su plantilla que estará compuesta por un 30-40% de jugadores zamoranos. Junto a ellos, el entrenador ha entablado contactos con jugadores salmantinos y benaventanos que han expresado su intención de formar un proyecto que, si se fructifica, acabará permitiendo tener una plantilla "muy consolidada".

Chema, que ya había estado en la onda del FS Zamora el pasado año, tuvo que declinar la oferta al no hacerse cargo nadie de la presidencia, sin embargo este año se dieron todas las condiciones para que ocurriera. "El pasado año tenía el deseo de venir pero tenía compromiso ético y moral con Alba de Tormes. Creo que el cuerpo me pedía un salto de calidad. Creo que si me dan tiempo voy a hacer las cosas muy bien y a gusto" señalaba Chema Sánchez.

Cambios en la directiva

El acto de presentación del entrenador también sirvió para dar a conocer la nueva Junta Directiva que, aun año más, presidirá Justy Fernández y que tendrá en la vicepresidencia a Esteban Rodríguez, antiguo directivo del Zamora CF,; a José Alberto Tejeiro; y a Berna Miguel. Completan esta directiva rojiblanca Carmen Ferreras, Patricia Rodríguez, Humberto Diego y Luis Pablos. El propio presidente explicaba estos cambios "necesarios" con gente que está "curtida en mil batallas" y que aportarán experiencia para que en el Ángel Nieto se viva un año "muy bonito y con mucha ilusión" en una plaza como la de Zamora que "aún tiene mucho peso en el fútsal español".