Bueno y Aleixo Cabral llegan pensando en el "play-off"

Play-off. La palabra mágica, la que despierta ilusión, fue pronunciada ayer tanto por Javi Bueno como por Aleixo Cabral en su presentación como nuevos jugadores de un Zamora CF que les despierta buenas sensaciones y que, según ellos, puede y debe aspirar a pelear por este objetivo la próxima temporada gracias a fichajes como ellos o los de Levas y Charly, que serán presentados mañana.

En el primero de los actos para dar a conocer los nuevos fichajes se generó bastante ilusión dentro de la sala de prensa. Principalmente porque tanto Javi Bueno como Aleixo Cabral demostraron tener como meta pelear por el ascenso a Segunda División B.

Tras la presentación de ambos jugadores por parte de un Miguel Losada que agradeció "la velocidad en la que se han hecho los trámites", fruto según él de "las ganas terribles que tenían por venir y que el proyecto con buenos ojos", llegó el turno de conocer las impresiones de los recién llegados. Dos jugadores de los que el técnico espera "que repitan los números de la pasada temporada, en la que fueron muy importantes con sus respectivos equipos".

El primero en tomar la palabra fue Javi Bueno, quien no dudó en afirmar que el Zamora CF de la temporada que se avecina debe soñar con el ascenso. "Creo que sería un fracaso si no acabamos la liga en el play-off", dijo el jugador procedente del Cristo Atlético. Un club de cuyo presidente ha reaccionado negativamente a la masiva salida de sus jugadores, aunque Bueno no dudó en afirmar que su salida fue "bastante fácil" ya que "no tenía contrato en vigor".

El centrocampista admitió que "desde el primer momento que el Zamora estuvo interesado" tenía intención de fichar pues, tras hablar con su representante, "sabía que el proyecto era bueno y me gustaba a todos los niveles". Ahora, forma parte de un Zamora al que espera "aportar mi visión de juego" y que le despierta "similitudes" con el equipo en el que jugó la pasada campaña pues es "un grupo de jóvenes con ilusión pero también con experiencia en Tercera División".

Uno de esos talentos de los que habla Bueno es su compañero de presentación Aleixo Cabral, un delantero "con pegada y velocidad" que llega al Zamora tras cinco años en el Atlético Bembibre pues "tenía ganas de probar algo nuevo" tras ser aconsejado por su primo, Raly Cabral, con quien lamentablemente no coincidirá.

Aleixo opina también que se formará "buen equipo" y pidió a la gente "que se enganchen para ayudar a conseguir el play-off". Un apoyo al que espera responder con goles y cumpliendo las exigencias de Miguel Losada.

Juanan, casi imposible

El técnico, satisfecho por las incorporaciones, no dudó en afirmar que la intención es crear un gran equipo. Un conjunto "cuya base ya está" y al que le faltan "cuatro o cinco fichajes" siendo un centrocampista y un defensa las incorporaciones más urgentes aunque "se realizarán con calma". Dos fichajes que se antojan necesarios dado que, según indicó el salmantino, "es bastante complicado que Juanan siga en el club"; como también parece difícil la continuidad de Diego Ortiz, de quien comentó que "tiene la oferta del Zamora CF sobre la mesa y tendrá que decidir en los próximos días", como lo hicieron antes otros zamoranos que no se han sumado a este proyecto.