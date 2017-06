Javi Bueno y Aleixo Cabral ya lucen la camiseta del Zamora CF

El Zamora CF ha dado ya la bienvenida a dos de sus fichajes de cara a la próxima temporada, Javi Bueno y Aleixo Cabral, en la que el objetivo como señalaron ambos futbolistas es jugar el "play-off" de ascenso a Segunda División B.

Miguel Losada admitió en rueda de prensa estar muy satisfecho con la llegada de estos futbolistas y la ilusión que han mostrado por formar parte de la familia rojiblanca. "Tengo que agradecer que las cosas hayan sido rápidas, el motivo de esa celericad es que veían con buenos ojos nuestro proyecto y son jugadores que tenían unas ganas terribles por venir aquí", comentó el entrenador que espera tanto de Bueno como de Cabral "que puedan repetir los números de la pasada temporada, en la que fueron claves en sus equipos".

En sus primeras palabras como rojiblanco, Javi Bueno señaló que "desde el primer momento" tuvo intención de venir al Zamora CF una vez que su agente "me contó que había un buen proyecto, con gente joven pero con experiencia en la categoría" y que no tuvo poblemas para abandonar el Cristo Atlético pues él "ya había acabado contrato": Bueno destacó que su intención deportiva es "disputar el máximo número de minutos posibles" y que, en su opinión, si el Zamora CF "no juega este año el play-off sería un fracaso".

Esa misma meta, el play-off, es la que tiene Aleixo Cabral en la cabeza. El otro fichaje presentado en el Ruta de la Plata se mostró "muy contento" por ingresar en el club rojiblanco, al que llega tras muchas temporadas en el Atlético Bembibre. El jugador, un delantero "que puede jugar en varias posiciones con golpeo y algo de velocidad" emprende ilusionado una nueva aventura, sin poder coincidir con su primo Raly, pero "con muchas ganas" de poder hacer algo importante, por lo que pidió al aficionado "que se enganche desde ya, que apoye al equipo para alcanzar el play-off"