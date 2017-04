Adiós a la fase de ascenso

El Zamora CF ha dicho adiós a la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Segunda División B. La realidad es que los resultados de la pasada jornada habían puesto muy complicado el objetivo y ayer todo se esfumó de forma definitiva tras el triunfo del Cristo Atlético ante el Mirandés B. Esa victoria (1-0) deja a los palentinos con 70 puntos, diez más que los rojiblancos que aunque ganaran los tres partidos que les quedan no podrían alcanzarles. "Ha sido una pena pero es verdad que estaba muy complicado", admitió el entrenador una vez se desvanecía cualquier posibilidad de luchar por el ascenso. No obstante, y a pesar del varapalo, Miguel Losada tiene claro que su plantilla no se va a dejar llevar por las circunstancias e insistió en que "estamos obligados a acabar bien". "Estaría muy mal y sería una falta de respeto al club y al resto de rivales", añadió el míster que sabe que los suyos "no van a tirar los partidos".



No obstante, sí que es cierto que esta nueva situación puede llevar a introducir más cambios y rotaciones en los equipos aunque Losada también quiso recalcar que "todos han tenido su momento" salvo el portero Tomás que sí podría salir de titular aunque es algo que aún no está confirmado. "Tengo claro que, salga quien salga, va a ser un equipo competitivo", reiteró el técnico que confía en obtener los tres puntos ante un Numancia B que a estas alturas tampoco se juega nada a nivel deportivo.



Para este encuentro, además, el Zamora CF tendrá que suplir las ausencias obligadas de jugadores que se han convertidos en piezas importantes como es el caso de Pistu por sanción, y de los lesionados Caramelo y Juanan, mientras que Fradejas tampoco está en la lista de 16 por decisión técnico. El once definitivo se conocerá poco antes del encuentro, al igual que los detalles de la segunda edición de la Carrera Rojiblanca que tendrá lugar el 14 de mayo.