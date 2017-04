El Valencia quiere complicar el camino al título del Madrid

El Real Madrid intentará no tropezar en su carrera hacia el título de LaLiga Santander sacando otra obligada victoria este sábado (16.15 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Valencia que ya le frenó en Mestalla y que suele asustar bastante en los últimos años en el feudo madridista.

El Real Madrid vuelve a su estadio tras la derrota en el Clásico y dispuesto a seguir dependiendo de sí mismo y, futbolísticamente, algo exigido por la exhibición de buen fútbol que ofreció en Riazor la denominada 'segunda unidad' donde sólo había tres teóricos titulares (Nacho, Varane y Marcelo) en el once inicial.

Ahora, podría ser el turno del equipo de confianza de Zidane, pero el buen rendimiento de algunos de los suplentes y la cercanía del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid del próximo martes no descarta que pueda haber una mezcla.

El hueco que continúa dejando el lesionado Gareth Bale se presenta para Isco, elogiado por su partido en Riazor que volvió a despertar el debate sobre su presencia o no fija en el once, o para Marco Asensio, mientras que el malagueño también puede opositar a un puesto en el trío del centro del campo donde se espera que vuelvan Casemiro y Kroos, dando más aire a un Modric que no termina de encontrar su mejor fútbol.

Por su parte, el Valencia se presenta con menos urgencias en el Santiago Bernabéu que su rival, pero exigido por firmar un buen partido y salir de otro momento dubitativo de tres jornadas sin ganar y dos derrotas seguidas ante el Málaga y la Real Sociedad.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Danilo; Isco, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Valencia: Diego Alves; Martín Montoya, Garay, Mangala, Lato; Parejo, Medrán; Santi Mina, Carlos Soler, Orellana; y Munir.

Árbitro: Gil Manzano (C.Extremeño).

Estadio: Santiago Bernabéu.