Una vía clásica "que da mucha guerra"

La llaman la arista de los Peñalaros porque la abrieron, en 1969, dos miembros de esa prestigiosa sociedad madrileña, Ezequiel Conde y Gervasio Lastra, el escalador que un año después protagonizaría la aciaga ascensión al Urriellu, a resultas de la cual moriría su compañero José Luis Arrabal. La ascensión al Espolón del Jisu es por tanto "una vía clásica de los Picos, con muchos condicionantes", explicaba ayer el guía de montaña Juan Carlos Chamoso, que vivió muchos años en Potes. "Es una ruta larga, tiene zonas compactas y otras menos, con muchos bloques sueltos", aseguró. Ahí podría radicar la clave de este accidente, un posible desprendimiento que habría arrastrado a uno de los escaladores y "arrancado los anclajes y la reunión", llevándose a los tres al abismo. "No es un accidente normal, es un accidente antiguo, de muy mala suerte", sentenció el guía de montaña, quien además remarcó que "no son habituales".



Chamoso especuló con que "quizá se haya puesto demasiada confianza en determinados anclajes, se trata de una vía con equipamiento clásico de hace mucho tiempo, más bien viejo". En muchas vías, "habría que tener en cuenta el equipamiento que tiene, especialmente las reuniones".



Otro montañero veterano, Fernando Calvo, conoce la vía de primera mano. "Es una vía de alta montaña clásica, no especialmente fácil, pero tampoco extremadamente difícil", valoró. Se trata de una ascensión larga, "de 680 metros, dividida en tres partes. La parte inicial es fácil, la media es la difícil, y la parte de arriba es fácil, aunque hay que ser cautos". Calvo también especuló con un posible desprendimiento, aunque también quiso dejar claro que lanzar hipótesis es quizá gratuito. "Pudo haberlo, en el Espolón la roca no es tan buena", indicó. En cuanto a las especulaciones sobre cómo se produjo la caída, prefirió ser cauto. "Iban encordados, pero aún no se puede saber si estaban realizando un largo o un ensamble. Todo depende si se encuentran restos de anclajes", indicó.



Calvo rompió una lanza en favor de los fallecidos, "gente con mucha experiencia, que realizaron una actividad con una meteorología buena, no es una locura haber intentado esa escalada".



El guía de montaña cangués Erik Pérez también apuntó que la del Espolón del Jisu "es una vía que da mucha guerra, con roca muy descompuesta, rota. Los tres fueron encontrados atados, luego la lógica dice que uno cayó y arrastró a los demás". Y añadió: "Quizá al primero le cayó un bloque y la reunión y los anclajes donde estaban los segundos no aguantaron el tirón".