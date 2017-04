Zamora, campeón regional

La selección de Zamora de fútbol sala sénior se alzó campeona regional el pasado domingo en la gran final que disputó en tierras charras frente al combinado local de Salamanca, al que superó en la tanda de penaltis de un igualado envite.



No comenzaron bien las cosas en la pelea por el título para el combinado de Juan Francisco "Rivera". Desorientado, en los cinco primeros minutos encajó dos rápidos goles que le pusieron cuesta arriba la gran final. Una diferencia que, sin embargo, no hizo que Zamora se viniera abajo. Los zamoranos supieron reponerse y reaccionar para rrecortar distancias en una gran jugada finaliza por Gonzalo. Incluso pese a un error que supuso el 3-1 para Salamanca, los visitantes siguieron en busca de la remontada.



Hubo que esperar a la segunda parte para ver lo mejor de Zamora, empeñado en no tirar la toalla como demostró con una falta cercana al área que transformó Petty en el 3-2 en los primeros minutos de la reanudación. Salamanca trató de resistir el empuje de su rival, volcado al ataque, e incluso logró un cuarto gol que parecía otorgarle el título. Sin embargo, en los últimos minutos, los hermanos Nieto firmaron dos tantos que mandaban la final a la tanda de penaltis. Una suerte favorable para Zamora pues Polo y Petty anotaron sus penas máximas y Jorge, certero, adivinó el lanzamiento de Álvaro para hacer campeón a los suyos.