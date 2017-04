El judo zamorano vuelve a destacar en Valladolid

Buenos resultados una vez más para el judo zamorano en una competición regional, en este caso en el Campeonato Autonómico de Judo de categorías cadete e infantil, al que acudieron varios representantes de los tres clubes que existen en la provincia.



Por parte del Judo Club Gokyo, en el torneo cadete, participaron Pablo de Las Heras, Ignacio Rodríguez y Héctor Crespo. De las Heras tuvo una brillante participación y logró la medalla de plata en la categoría de menos de 81 kilos, mientras que sus compañeros Rodríguez y Crespo fueron eliminados mucho antes en menos de 55 kilos y menos de 55 kilos, respectivamente.



David Pérez fue el único representante zamorano en esta competición, participando en el peso de menos de 66 kilos, categoría en la que llegó a la lucha por el bronce, metal que no pudo conseguir pese a realizar un buen combate.



El Club Judo Morales estaba representado por las hermanas Anushtha y Raquel Sarmiento. Raquel, en la categoría de menos de 40 kilos, se hizo con la plata. Metal que pudo saberle a poco dado el alto nivel que posee. Mientras que, por su parte, Anushta, no tuvo un buen día quedando fuera de torneo rápidamente para sorpresa de todos.



En el campeonato infantil hubo más medallas para Zamora, siendo este torneo disputado por delegaciones, de nuevo con representantes de los tres clubes de la provincia en liza. En la categoría masculina en menos de 42 kilos Mario Rodríguez (Club Judo Morales) no pudo luchar por las medallas, al igual que Alejandro Martín (Club Gokyo) en menos de 50 kilos. Un peso, este último, en el que Iker Pérez (Club Judo Morales) peleó por entrar en la gran final, aunque finalmente tuvo que conformarse con el bronce. Por último Salvador Hernandez (Club Amigos del Judo) se vio obligado a participar en un peso superior al suyo, menos de 66 kilos, lo que le dejó sin opciones de podio.



Mejor papel realizaron las infantiles zamoranas. Eva Revuelta (Club Judo Morales), en menos de 48 kilos, logró colgarse la plata ganando de una manera brillantísima todos sus combates hasta la final, en la que perdió contra una representante de Valladolid. Mismo camino que siguió Ainara Santos (Club Gokyo) en menos de 52 kilos, subiendo también al segundo escalón del podio. Menos suerte tuvo Paula Ventosa (Club Judo Morales), bronce en el peso de más de 63 kilos, o Alba Prieto (Club Amigos del Judo), quedándose fuera en las primeras rondas.



Sin duda, un balance muy positivo para la Delegación de Zamora de Judo y sus clubes.