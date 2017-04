El deporte zamorano sufre su más dura tragedia

El deporte zamorano llora la muerte de los tres montañeros que perdieron la vida en los Picos de Europa y que ayer fueron localizados por la Guardia Civil en la zona de Potes donde fallecieron mientras se encontraban escalando en el Espolón de Jisu, una conocida zona de escalada. Se trata del expresidente de la Agrupación Montañera Zamorana Fernando Casquero Fernández, un experto montañero, que estaba acompañado por dos jóvenes escaladores también zamoranos: Daniel Camarzana González, de 21 años, y Rubén González, de 19, ambos con una magnífica formación deportiva.



La localización de los cadáveres se produjo en torno a las 18.00 horas en una zona muy escarpada y de muy complicado acceso ya que es necesario escalar para llegar hasta allí, por lo que los trabajos de rescate de los cuerpos resultarán complicados y lo más probable es que no concluyan hasta hoy.



Los tres zamoranos se desplazaron el pasado fin de semana a los Picos de Europa para disfrutar de su deporte y el último contacto que mantuvieron con sus familiares se produjo el sábado por vía telefónica. Los propios familiares dieron la voz de alarma a las fuerzas de seguridad el lunes por la noche al ver que los montañeros no había regresado todavía y se puso en marcha el dispositivo habitual de la Guardia Civil en estos casos, a través de los GREIM (Grupos de Rescate de Montaña).



Ya de madrugada se localizó en el parking de los puertos de Aliva el automóvil en el que viajaron los escaladores y las tareas de búsqueda se iniciaron por la mañana.



Durante la jornada, varios guardias civiles llevaron a cabo las tareas de búsqueda por tierra mientras que el helicóptero de rescate encontró muchos problemas para moverse por la zona debido a la niebla reinante. Finalmente, los cuerpos fueron localizados en la pared del Espolón de Jisu unidos por la misma cuerta, en una situación muy complicada para su rescate que se complica todavía más con la niebla e incluso las nevadas que están cayendo estos días.



Fernando Casquero es uno de los montañeros más brillantes de Castilla y León. Especialista en escalada en piedra y hielo, compaginó también esta actividad con las carreras de montaña en los últimos años en los que destacó como uno de los mejores veteranos de la comunidad autónoma. Fue también presidente de la Agrupación Montañera Zamorana.



Daniel Camarzana González practicó también el piragüismo hasta ser campeón de España en categorías inferiores en los clubes Canoa Kayak Zamora y ADZ Iberdrola. El más joven de los tres, Rubén González, de solo 19 años, llevaba escaso tiempo practicando el montañismo y la escalada aunque acumulaba ya una importante formación, según reconocieron otros montañeros. González participaba también en carreras de atletismo y en marchas de ciclismo.



El centro de operaciones en Zamora para seguir los acontecimientos se situó ayer en la sede de la avenida Víctor Gallego de la Agrupación Montañera Zamorana, donde la directiva, encabezada por el presidente José Tomás Santiago intentaba recabar la escasa información existente y organizar los pasos que habrá que dar para la recuperación de los cuerpos de los montañeros. El presidente, José Tomás Santiago Pérez, indicó que aunque Fernando Casquero era un montañero prudente y "totalmente consciente de dónde estaba" siempre existe un riesgo mínimo en una ruta de montaña.



"El riesgo está ahí pero estaban desarrollando lo que le gustaba", añadió, al tiempo que mostró la "desolación" de todos los integrantes de la AMZ por la desgracia.



En un principio no es necesario que se desplace nadie para colaborar en las tareas de rescate ya que se trata de un trabajo muy técnico que asumirá la guardia civil. El mal tiempo que se prevé para hoy complicará bastante las cosas ya que el helicóptero no parece que pueda volar en menos de dos días y será necesario portear los cuerpos desde una distancia de hora y media andando hasta el aparcamiento más cercano.



Por la sede de la Agrupación Montañera Zamorana pasó durante la tarde de ayer todo el mundillo del montañismo zamorano con el himalayista Martín Ramos, amigo íntimo de Casquero, visiblemente emocionado por el trágico suceso.



Los servicios públicos se pusieron inmediatamente al servicio de los familiares de los deportistas fallecidos para hacer llevadera en lo posible la situación.