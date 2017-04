Once inicial del equipo "amarillo", ayer en Madrid.

Once inicial del equipo "amarillo", ayer en Madrid. Foto Amigos del Duero

La sorpresa no fue posible ante el todopoderoso y ya campeón Madrid CFF, y el Amigos del Duero se jugará la permanencia en Segunda División en la última jornada aunque depende de sí mismo para salvarse gracias al golaverage.



El Madrid realizaba los primeros acercamientos y tenía la posesión de balón. El Caja Rural intentó mantener el orden para no dejar espacios y lo consiguieron en cierta medida. El colegiado anularía un gol por fuera de juego en el minuto diez de partido y Lara Morín, habilitada por Cepeda, realizaría el mejor de los acercamientos del Amigos en una rápida transición a ataque. Pero Paola detenía el pase final sin problemas. Lo intentaron posteriormente las locales. Saray, Alba o Belén, se encontraban constantemente con Gimeno, que se mantuvo segura. El orden de las zamoranas dificultaba las llegadas en último tramo de campo a las madrileñas pero el físico fue decayendo y los espacios empezaron a aparecer. Tal fue así que hubo que esperar al minuto 34 para ver el primer gol. Mellado anotaba de tiro lejano el primero y Mascaró, de forma similar, el segundo ocho minutos después. El tercero de la tarde fue obra de Saray. La madrileña se plantaba sola en la frontal y de tiro cruzado con su zurda, anotaría el tercero antes del descanso.



El segundo tiempo tuvo el mismo guión pero con temática soporífera. El Madrid tuvo balón y ocasiones, el Amigos aguantó lo que pudo pasando tímidamente poco la línea de medio campo. Sam introdujo los tres cambios que tenía pero el guión no cambió. El Amigos del Duero siguió buscando su ocasión. El partido se fue diluyendo y el Madrid también movió sistema y fichas. El dominio fue absoluto del cuadro local. El equipo zamorano contó con un ataque por banda izquierda que de poco sirvió. Marta Carro anotó, de cabeza, el cuarto. La jugadora del Madrid anotaba un córner botado por Alba Mellado al segundo palo que tocó en el palo y con el efecto se coló dentro. Alba Mellado, en el descuento, anotó un exquisito gol con su zurda por la escuadra tras sentar de recorte a Cristel, que realizó un gran partido. El equipo zamorano recibirá en casa, en el último partido de liga al Torrelodones. El equipo torresano llega a Zamora con el descenso consumado y las de Sami Merino deberán, como mínimo, hacer lo mismo que haga el San Pío ante, precisamente, el líder para salvarse.