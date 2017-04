Una pésima jornada deja prácticamente sin opciones de fase de ascenso al Zamora

El Zamora CF cerró ayer una jornada absolutamente nefasta para sus intereses y que le lleva a decir adiós (salvo milagro) a una fase de ascenso a Segunda División B que se había convertido en el gran objetivo de club rojiblanco. Lo cierto es que todo salió mal durante el fin de semana, empezando por la derrota propia en casa de un Burgos Promesas (3-2) que busca la permanencia y ante el que dejaron escapar opciones para haber sentenciado el encuentro. Mientras el Zamora CF caía en tierras burgalesas con un gol en los últimos compases, el Almazán de Diego Rojas volvía a demostrar su gran estado de forma y superaba, también en la recta final, al Atlético Astorga (2-3) y, de paso, a los zamoranos en la clasificación que ahora son sextos con 60 puntos, dos por debajo de los sorianos.



Así, a cuatro puntos del play off acababa una jornada de sábado en la que todas las miradas estaban puestas en el Cristo Atlético y a lo que pudiera hacer ayer en Ávila. Sin embargo, los morados esta vez no fallaron, y también en el momento en el que el partido en el Adolfo Suárez hacía aguas conseguían hacer un gol que para ellos puede valer una fase de ascenso (0-1).



Con estos marcadores, el Zamora pasará la semana sexto, y a siete puntos de la zona de privilegio cuando solo faltan tres partidos (9 puntos) para que concluya la Liga regular, lo que significa que ya no hay margen de error y las posibilidades del milagro se reducen al máximo.



Conscientes de lo complicado de la situación en el Zamora solo les queda cumplir con su parte en estos encuentros que restan y esperar que, sobre todo el Cristo Atlético, pero también el Almazán fallen.



Por lo que se refiere al resto de equipos, la Gimnástica Segoviana se proclamaba este fin de semana campeona de grupo, incluso antes de disputar su encuentro, y suma ya 85 puntos. Le sigue el Astorga con 73; Unionistas (71) y Cristo Atlético (67).



Por otro lado, el grupo VIII de Tercera División ya conoce a uno de sus nuevos inquilinos para la próxima jornada, el Salmantino, que ayer superaba al Navega y lograba el ascenso matemático.