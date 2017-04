El día 28 comienzan los cuartos de final de LEB Plata

La última jornada de LEB Plata deparó no sólo la salvación del Aquimisa Queso Zamorano sino también con la consecución de la octava plaza de play off del Kia Sakimóvil Navarra.



El próximo viernes comenzarán los playoffs de la LEB Plata con cuatro eliminatorias que se decidirán al mejor de cinco partidos, según informó ayer la Federación Española. El Kia Sakimóvil Navarra conquistó la última plaza y se medirá con el campeón de la Copa, el Covirán Granada, mientras que el Cambados Cidade Europea do Viño se cruzará con el Aceitunas Fragata Morón.



La salvación del Aquimisa Queso Zamorano envía a la Liga EBA al Arcos Albacete, acompañado por Torrons Vicens L'Hospitalet, CB Tarragona 2017 e Hispagan UPB Gandía.



Los cuartos de final se jugarán los próximos días 28, 30 de abril; 5, 7 y 9 de mayo, si fueran necesarios estos dos últimos.



Los emparejamientos son los siguientes:



A) Covirán Granada (2º)-Kia Sakimóvil Navarra (9º)



B) Cambados Cidade E. do Viño (3º)-A. Fragata Morón (8º)



C) HLA Lucentum (4º)-ULSA CBC Valladolid (7º)



D) Carrefour El Bulevar Ávila (5º)-Zornotza ST (6º)



Los vencedores de cada eliminatoria jugarán las semifinales los días 12, 14, 19, 21 y 23 de mayo, también al mejor de cinco partidos cruzándose el vencedor del primer cuarto con el del cuarto y el ganador del segundo cuarto con el del tercero.



La final se desarrollará entre los ganadores de las semifinales los días 26, 28 de mayo; 2, 4 y 6 de junio, estos dos últimos, si fuera necesario.



El Sammic ISB ya se ha proclamado campeón y asciende directamente a LEB Oro.