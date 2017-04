Innova Chef cumple con su cometido

El Innova Chef se aseguró ayer permanecer un año más en la Liga EBA tras ganar por 87-74 a Seis do Nadal en el Manuel Camba. Un triunfo trabajado y sufrido, más de lo que acabó reflejando el marcador.



Fuera de su habitat natural, los hombres de Javi Miguel buscaban una obligada victoria ante un rival que se mostró siempre incómodo pese a contar con solo ocho jugadores. Tanto que, en el primer cuarto, el conjunto gallego se impuso por un contundente 18-25, gestando una renta que -afortunadamente- no supo defender.



Al Innova Chef se le atragantaron las canastas del Camba. Al menos, durante el primer tiempo, en el que tuvo que tirar innumerables veces para anotar. Dificultad que no encontraron los visitantes, aprovechando la floja defensa zamorana para lograr canastas fáciles, y en algunos casos afortunadas, cerca del aro.



La tónica del choque fue cambiando conforme avanzó el tiempo. La falta de efectivos pasó factura a Seis do Nadal y el Innova Chef comenzó a tomar la medida al pabellón y a un rival sobre el que tenía un factor fundamental a su favor: la altura. Fue comenzar a dominar el rebote y a buscar puntos en la pintura y, los de Javi Miguel, compensaron su mal inicio para irse al descanso por delante (40-43).



El descanso permitió a Seis do Nadal recuperar bríos pero, esta vez, el Innova Chef no se dejó sorprender por la movilidad y la calidad visitante. Mostró más intensidad defensiva y, pese a seguir fallando lanzamientos, anuló el intento de reacción visitante. Una remontada cuyo último amago de tomar forma, ya en el último cuarto, desapareció con el acierto en la pintura de Domínguez y los puntos de Román y Casas en el tramo final del envite.