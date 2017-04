Victoria del Atlético con un solitario gol de Griezmann frente al Espanyol

El Atlético de Madrid se sobrepuso al hambre del Espanyol en Cornellà-El Prat con la inspiración de Griezmann en el minuto 73 (0-1), después de firmar un choque sin excesiva fluidez, pero con el oficio suficiente para dejar al anfitrión sin puntuar y atenuar su sueño europeo.

Los de Quique querían más. Jurado avisó en el minuto 4 enviando a las nubes un centro de Gerard Moreno. El ex del Atlético recibió el balón sin marca, pero conectó mal. Fue la ocasión más clara de los pericos en los primeros compases del encuentro. Los blanquiazules llevaban la iniciativa.

Aun así, el Atlético demostraba su calidad y capacidad de crear peligro. Carrasco, en el 14, obligó a lucirse a Diego López con un disparo raso y pegado al palo. La exhibición de fuerza rojiblanca quedó en eso. La zaga blanquiazul, con un imperial David López, frenaba las incursiones de Torres y Griezmann.

La entrega sobraba en ambos equipos, pero a los dos les faltaba puntería. Desde el tiro de Carrasco, el Atlético no había visto puerta. Y el Espanyol, pese a combinar y llegar al área con criterio, se deshacía cerca de los dominios de Oblak. El portero esloveno apenas intervino en la primera media hora.

Los de Simeone no estaban finos arriba, quizá por el desgaste en la Champions, pero no son la mejor defensa de la Liga por casualidad. Godín y Savic no cedían a un rival que ahora ponía el foco de sus acciones en Caicedo, que intentaba imponer su envergadura y Piatti, que hacía lo propio con su electricidad.

En la reanudación, Thomas entró por Torres. El Cholo adelantó a Carrasco. Quique Sánchez Flores mantenía su idea inicial: su equipo parecía ahora más revolucionado, incisivo y con hambre. Piatti dispuso de dos ocasiones en los primeros diez minutos que levantaron Cornellà-El Prat.

Mientras los madrileños mostraban un juego deslucido e impreciso, el técnico blanquiazul refrescó el ataque con Baptistao. Poco después, Gameiro daba el relevo a Carrasco en el cuadro visitante, que sólo aparecía con algún cabezazo de Godín. El Espanyol, por poco, mandaba, aunque paulatinamente perdía el ímpetu.

No había un dominador claro. En el minuto 70, de todos modos, todo cambió. Primero amenazó Gameiro, muy solo ante Diego López, aunque falló el remate. Pero Griezmann sí estuvo certero al aprovechar un rechace tras un tiro de Saúl. Pegó el balón al palo y superó al meta gallego para poner el 0-1 en el marcador.

El Espanyol buscó la reacción inmediata. Y estuvo a un paso de lograrlo, con un buen cañonazo de Baptistao, que superó bien a Filipe. Entonces apareció Oblak, silenciando lo que suponía la jugada del empate. En un instante, todas las virtudes rojiblancas despertaron y escribieron un nuevo guión para el choque.

El Atlético de Madrid evitó riesgos en los últimos minutos. Su presencia en el área blanquiazul era ya anecdótica. Los catalanes, por su parte, intentaban derribar el sólido muro colchonero. Aunque sus oportunidades fueron escasas: un tiro muy lejano de Baptistao que atrapó Oblak y poco más. No pasaron del 0-1.



FICHA TÉCNICA

0 - RCD Espanyol: Diego López; Javi López (Marc Navarro, min.82), David López, Diego Reyes, Aarón; Jurado (Reyes, min.82), Fuego, Víctor Sánchez, Piatti; Gerard Moreno y Caicedo (Baptistao, min.62).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe; Koke, Gabi, Saúl, Carrasco (Gameiro, min.64); Torres (Thomas, min.46) y Griezmann.

Gol: 0-1, min.73: Griezmann

Árbitro: Bikandi Garrido (comité vasco). Amonestó a Gabi (min.11), Godín (min.27), Caicedo (min.30), Saúl (min.57) y a Piatti (min.63).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Cornellà-El Prat ante 27.777 espectadores.