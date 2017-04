La permanencia a cara o cruz

Ha llegado la hora de la verdad para el Aquimisa Queso Zamorano, la última jornada de Liga a la que llega, de forma sorprendente, dependiendo de si mismo para conseguir la permanencia en LEB Plata. El equipo de Saulo Hernández afronta además este momento cumbre de la historia reciente del club en su mejor momento de forma y con la moral por las nubes tras acumular cinco victorias consecutivas, las mismas que había logrado anteriormente en toda la Liga.



Además, el rival ante el que se jugará todo a cara o cruz es asequible, un Arcos Albacete que suma una victoria menos aunque también está protagonizando una magnífica recta final con tres triunfos seguidos.



Las cuentas para la salvación son bien claras: ocupará finalmente esa duodécima plaza en la que se encuentra si gana y descenderá si pierde. Sin embargo, no da lo mismo el puesto que pueda ocupar en la clasificación final de cara a posibles repescas en los despachos. Así, el Aquimisa Queso Zamorano terminaría en el puesto 13º si pierde y pierden también Hospitalet y Tarragona. Terminaría como décimo cuarto si Hospitalet y Tarragona ganan, y sería 15º si uno de sus dos perseguidores pierde y el otro gana.



Así pues, el partido de esta tarde (20.00 horas) se presenta con una gran emoción. En el equipo zamorano estarán disponibles todos los jugadores, aunque Chris Hansen ha sufrido problemas en una uña del pie durante la semana. Tampoco se esperan bajas en el Arcos Albacete que vendrá liderado por un Michael Torres en un gran momento de forma, y por un autobús de seguidores fletado por el histórico club manchego.



Todo está prácticamente decidido en la liguilla de LEB Plata, con Sammic ascendido directamente como campeón, y Granada clasificado para los play off como ganador de Copa. Además, también tienen seguras sus actuales posiciones Cambados (3º), Lucentum (4º) y Carrefour Avila (5º).



En esta jornada se jugarán la posición en la que se clasificarán para la fase de ascenso, Zornotza, Valladolid y Morón, mientras que Navarra y Alcázar optarán a la plaza que falta por adjudicar para el play off. En tierra de nadie se ha quedado Agustinos León, y ya se encuentran descendidos Hospitalet, Tarragona y Gandía.



El Aquimisa Queso Zamorano se enfrenta a un rival "peligroso e impredecible, que ha despertado su mejor juego en la recta final de la temporada", señala el club en una nota remitida ayer a los medios.



Arcos Albacete Basket anota 72,1 puntos por encuentro esta temporada, liderado por un trío de jugadores que han disputado casi la totalidad de los minutos en las ultimas jornadas: Ladon Fulwood, clave en la victoria ante Agustinos la pasada jornada, disputando íntegros los 40 minutos y anotando 18 puntos, es un combo dominante tanto física como tácticamente y capaz de generar mucho juego a sus compañeros. A su lado ha explotado Michael Torres un base en un gran momento de forma, con un físico capaz de anotar desde larga distancia y también penetrar. Por dentro la referencia es el cubano el Georvys Elías, un ala pivot muy versatil que aporta experiencia al equipo verdinegro. Cierran las rotaciones principales jugadores como Godson Odera y Nathanaelsson el techo de la categoría con sus 2,18 y 25 minutos en el último encuentro.



Tendrán entrada libre los menores de 16 años, mientras que los adultos podrán acceder al partido del año por sólo 2 euros si visten camiseta azul o ropa del CB Zamora. El precio habitual en Tribuna será de 5 euros y en Preferente 3 euros. Habrá reparto de camisetas en las gradas durante los primeros minutos del primer cuarto.