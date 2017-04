Un nuevo peldaño

El Zamora CF intentará hoy ante el Burgos Promesas dar un paso más hacia el play off que ya parece acariciar pese a que son todavía cuatro los puntos que le separan de la cuarta plaza que sigue ocupando el Cristo Atlético palentino. El rival de esta tarde (17.30 horas), el Burgos Promesas, se presenta como un rival asequible dado que ocupa la penúltima posición de la clasificación del Grupo VIII, y el buen momento de forma que presentan los jugadores que dirige Miguel Losada permiten confiar en una victoria rojiblanca que tendría que venir acompañada por un mal resultado mañana del Cristo Atlético en su visita al Real Avila, un equipo que, al contrario que los palentinos, va de menos a más esta temporada y se acerca ya a la parte alta de la clasificación.



Miguel Losada tan sólo cuenta con la baja de Saúl, que ha sido sancionado, pero hay otros hombres en observación.



"En el partido de la primera vuelta, les ganamos en el descuento y nos costó mucho. Es un equipo que estaba muy bien organizado, que tenía sus puntos fuertes. Pero cuando un equipo tiene tanta necesidad, es muy peligroso", explicó Losada.



El entrenador califica como "fundamental" que el Burgos Promesas no se ponga por delante en el marcador y reconoció que "a nosotros nos vale la victoria y a ellos también pero son 90 minutos para ganarla".



Miguel Losada recuerda que "jugamos el sábado y, si ganamos, esa presión que va a conllevar, puede transmitirle nerviosismo al Cristo Olímpico para el domingo. Yo no dormiría tranquilo al ver que el Zamora está a un punto nada más".



"Tenemos que recuperar la mejor versión. Ya no queda margen de nada y llevamos ya muchas jornadas en las que solo podemos ganar. Intentaremos hacer un fútbol como el que hacemos a lo largo de la temporada, pero lo que prima es la victoria y buscaremos las mejores armas que tenemos, ser un equipo serio y no conceder nada al contrario".



En la jornada de hoy se jugará otro partido importante para los rojiblancos en el que el Almazán, que le acosa a solo un punto, visita al Astorga.