Innova Chef también está obligado a ganar esta tarde

Al Innova Chef solo le vale ganar hoy ante el Sygenta Seis do Nadal en un duelo marcado por la forzosa elección del Manuel Camba como escenario tras la negativa de la FEB a dar lugar a una atractiva tarde de baloncesto en el Ángel Nieto.



Lejos de su habitual feudo y a partir de las 19.00 horas, los de Javi Miguel buscarán una victoria que matemáticamente selle su permanencia en Liga EBA para no tener que echar cuentas y estar pendiente del resultado del choque entre Gijón Basket y CB La Flecha, cruzando los dedos para no llegar en una complicadísima posición a la última jornada frente a Rosalía de Castro.



Con estas premisas la idea zamora es clara: máximo respeto al rival y total desempeño en pista. Y es que, la ajustada derrota de los vigueses en primera vuelta (60-67) no invita al Innova Chef a confiarse.



Para este envite, Javi Miguel no podrá contar con la plantilla al compoleto. Marcos Bravo es baja segura y, por otra parte, el pivot Adamas lleva toda la semana arrastrando problemas en un tobillo lo que le convierte en seria duda para esta tarde. Problemas que la plantilla espera superar con la ilusión y las ganas de certificar el objetivo de la salvación ante un adversario que también ha sufrido lo suyo antes de este duelo.



Si los zamoranos no sabían donde iban a jugar hasta días antes, los vigueses han tenido grandes problemas para organizar su viaje hasta el Manuel Camba. Una visita de la que intentará salir airoso apoyándose en Jesús Díaz, exjugador de LEB Plata que desde que se incorporara a los gallegos en la segunda vuelta está promediando 20 puntos por partido siendo su gran referencia ofensiva.



Díaz se erige como pilar de un ataque rápido que ocasiona ciertos momentos de descontrol a los rivales del Seis do Nadal. Una característica del juego gallego que Innova Chef espera poder frenar limitando al máximo sus errores en defensa y llevando el peso del partido para evitar desenlaces de infarto como el de la elección del pabellón para este trascendente encuentro.