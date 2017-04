El ciclista italiano Michele Scarponi muere atropellado mientras entrenaba

El ciclista italiano Michele Scarponi, de 37 años y ganador del Giro de Italia 2011, ha fallecido este sábado arrollado por una furgoneta mientras entrenaba cerca de su casa de Filottrano (Italia), según ha confirmado su equipo, el Astana kazajo.



"Michele murió en la mañana mientras estaba entrenando. Esta es una tragedia demasiado grande para ser escrita", reza el comunicado emitido por el conjunto ciclista, que confirmó que marchaba en su bicicleta cuando fue atropellado "por una furgoneta en un cruce de caminos".



Este viernes, el ciclista transalpino terminaba cuarto en el Tour de los Alpes en Trento, donde se había impuesto en la primera etapa. Tras ello, se fue a su casa en Filottrano en coche con su masajista. Esta mañana, salió temprano en su bicicleta para entrenar. Nacido el 25 de septiembre de 1979, estaba casado y tenía dos hijos.







This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele.