El Zamora quiere meter presión al Cristo

Sabiendo que no hay margen de error y que un empate no serviría de nada a sus intereses. Así afronta el Zamora CF su partido de mañana (17.30 horas) ante el penúltimo clasificado, el Burgos Promesas, en el que buscarán un triunfo que, además de los imprescindibles tres puntos, meta presión al Cristo Atlético. De hecho, si la jornada sale redonda, los de Miguel Losada podrían acabar la semana a un punto de los palentinos que visitan al Real Ávila, aunque el entrenador de los rojiblancos sabe que para ello será imprescindible recuperar su mejor versión y no parecerse al equipo que se midió el pasado domingo al Villaralbo. "Llevamos muchas jornadas en las que solo vale ganar y donde la victoria prima sobre todo, pero está claro que si queremos ganar es imprescindible que estemos serios y no hagamos ninguna concesión". Losada sabe que a pesar de que el Burgos Promesas es penúltimo, no será un duelo fácil (en el partido de ida les ganaron en el descuento) por lo que habrá que pelear los noventa minutos.



Respecto al estado de los futbolistas, la única baja confirmada es la de Saúl, sancionado, pero tendrá que evaluar también el estado en el que se encuentran los seis futbolistas que el miércoles acudieron con la selección UEFA para participar en un amistoso en el momento más importante de la competición regular. Sobre ellos, es Juanan el que presentó un fuerte golpe y tendrán que esperar la evolución aunque confían en que se quede en un susto.