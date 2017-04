Ortega renueva como técnico de Avenida

El actual entrenador del Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega, ha renovado por el club de baloncesto femenino de Salamanca por otra temporada más, al que llegó la última semana de febrero de 2016 tras ser destituido del equipo de Girona. Ahora, tras la renovación de Silvia Domígunez, Givens, Elonu y Erika de Souza, el Perfumerías Avenida mantiene su principal estructura ante la próxima temporada, y cuando ésta vive sus últimos instantes, ya que el próximo miércoles comienza a disputarse la final de la Liga española.



Según anunció ayer en rueda de prensa el presidente del equipo de Salamanca, Jorge Recio, los resultados "avalan" a Miguel Ángel Ortega, pero además está la "forma de jugar", que para la directiva salmantina "es muy importante". "Podremos ganar o perder pero la lucha siempre está presente en su equipo y estamos muy contentos", ha agregado el presidente de Perfumerías Avenida.



Por su parte, el entrenador Ortega ha reconocido que "siempre" estará "agradecido a Jorge Recio "porque hace mucho tiempo que me hizo saber que quería contar conmigo". En este sentido, ha añadido que "cuando las cosas están claras no hace falta nada más, me fío de su palabra y ellos de la mía" y ha explicado que se trata de "un tema de confianza". "Estoy en deuda con Avenida. En un momento malo para mí, tras salir de Girona, me llamaron de Avenida y eso para un entrenador es la leche. Estaré siempre en deuda y yo las deudas las pago", agregó.